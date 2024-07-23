Candle Forms

🕯️ Candle Forms EA – Robot Forex Intelligente Basato su Pattern Candlestick (6 Strategie)

Candle Forms EA è un robot di trading versatile che opera nel mercato Forex utilizzando algoritmi avanzati di Price Action. Analizza particolari pattern di candele per rilevare punti di inversione ad alta probabilità ed esegue operazioni basate su segnali filtrati tecnicamente. Supporta 6 strategie diverse, offrendo flessibilità e sicurezza.

🔍 Ingressi Basati su Pattern di Candele

Il robot analizza 6 pattern personalizzati per determinare la direzione del prezzo.

  • Ogni pattern riflette il conflitto tra acquirenti e venditori.

  • È possibile invertire il segnale di ogni pattern individualmente.

⚙️ 6 Strategie di Trading Attivabili

In base al profilo di rischio, l’utente può scegliere una tra le 6 strategie disponibili:

  1. Strategia Normale → Apre una posizione immediata basata sul segnale.

  2. Strategia Martingala → Aumenta il lotto dopo una perdita per recuperare.

  3. Strategia Limit → Aggiunge un ordine LIMIT nella stessa direzione. (Es: BUY + BUY LIMIT)

  4. Strategia Stop → Aggiunge un ordine STOP nella stessa direzione. (Es: BUY + BUY STOP)

  5. Strategia Limit+Stop → Combina LIMIT e STOP nella stessa direzione. (Es: BUY → BUY + BUY LIMIT + BUY STOP)

  6. Strategia Hedge → Aggiunge un ordine STOP nella direzione opposta. (Es: BUY + SELL STOP)

Ogni strategia può essere attivata/disattivata individualmente.

📈 Rilevamento Trend e Filtri Tecnici

Prima di aprire una posizione, il trend di mercato viene analizzato tramite:

  • Incrocio delle medie mobili (MA)

  • RSI (ipercomprato/ipervenduto)

  • Analisi della volatilità con ATR (media di 50 candele)

Le operazioni contro trend possono essere bloccate.

📊 TP e SL Dinamici Basati su ATR

I livelli di Take Profit e Stop Loss possono essere calcolati dinamicamente in base all’ATR:

  • Mercato stabile → ATR × 1.2

  • Mercato volatile → ATR × 1.5

  • Alta volatilità → ATR × 2.0

In alternativa, è possibile usare moltiplicatori fissi.

🛡️ Funzione Break Even (Zero Perdita)

Quando il profitto raggiunge un certo livello, lo Stop Loss viene spostato al prezzo d’ingresso per azzerare il rischio.

💰 Controllo del Capitale e del Rischio

Prima di ogni operazione, il robot verifica:

  • Se il saldo è sufficiente

  • Se il lotto supera il massimo definito

  • Se la percentuale di margine libero è adeguata

Include anche un filtro di sicurezza che impone l’attesa di 2 candele dopo 2 perdite.

📺 Pannello Informativo in Tempo Reale

Sul grafico vengono mostrati:

  • Il nome della coppia valutaria

  • Il nome del pattern attivo

  • Il valore attuale del profitto (verde, rosso o arancione)

Il pannello è personalizzabile (colore, posizione) e può essere attivato/disattivato.

Conclusione

Candle Forms EA è adatto sia a trader principianti che esperti.
Grazie ai suoi segnali tecnici, varietà di strategie e controllo del rischio, consente un trading automatizzato sicuro e performante.

ℹ️ INFORMAZIONE

"Questo robot funziona con le impostazioni predefinite. Si consiglia di personalizzarle in base alla vostra strategia e gestione del rischio.
Provate su un conto demo per valutarne le performance."

⭐ Se ti è piaciuto, lasciami 5 stelle.
🧿 Buoni profitti e buona fortuna!


