MACD Hedge Strategy
- Experts
- Ahmet Gokcen Sirma
- Versione: 7.0
- Aggiornato: 30 giugno 2025
- Attivazioni: 10
1. Fondamento strategico: Incroci tra MACD e Medie Mobili
MACD Hedge EA si basa sui segnali generati dagli incroci tra l'indicatore MACD e le Medie Mobili (MA). Questi segnali aiutano a individuare forti tendenze rialziste o ribassiste, garantendo l'apertura delle operazioni nella direzione corretta del mercato.
2. Gestione flessibile delle posizioni con sistema Hedge e Grid
Una volta rilevata la direzione del trend, il robot apre una posizione principale (ACQUISTO/VENDITA). Allo stesso tempo, attiva le strategie di hedging e grid, posizionando ordini pendenti limit e stop a una distanza di griglia definita. Questo consente una reazione strategica a diversi scenari di mercato.
3. Cancellazione automatica degli ordini per operazioni sicure
Alla chiusura della posizione principale, tutti gli ordini pendenti associati vengono automaticamente eliminati. Ciò evita la presenza di ordini inutili aperti, ottimizza l’utilizzo del margine e migliora la gestione del rischio.
4. Trailing Stop dinamico per proteggere i profitti
Il robot utilizza un Trailing Stop dinamico basato sull'indicatore Average True Range (ATR).
I livelli di stop vengono aggiornati automaticamente in base alla volatilità del mercato.
Coefficienti consigliati:
-
1.2 per mercati stabili
-
1.5 per mercati volatili
-
2.0–2.5 per mercati altamente volatili
Questa funzione consente di proteggere i profitti lasciando spazio all’evoluzione naturale del prezzo.
5. Funzione Break Even per proteggere il capitale
La nuova funzione Break Even sposta automaticamente lo stop loss al prezzo d'ingresso quando si raggiunge un certo livello di profitto.
Vantaggi:
-
L’operazione diventa priva di rischio
-
I profitti vengono salvaguardati
-
Si evita la perdita in caso di inversioni improvvise del mercato
È particolarmente utile nei mercati in tendenza, soggetti a correzioni.
6. Obiettivi di profitto flessibili e gestione SL/TP
È possibile impostare un obiettivo di profitto in percentuale (%), che una volta raggiunto chiude automaticamente l’operazione in profitto.
Inoltre, i livelli SL e TP possono essere configurati:
-
Manualmente, in punti
-
Automaticamente, tramite moltiplicatori ATR
Ciò consente un adattamento flessibile a qualsiasi condizione di mercato.
7. Controllo della griglia e limite massimo di lotto
È possibile definire un moltiplicatore di griglia per gli ordini pendenti, regolando la distanza tra di essi.
Si può anche impostare un limite massimo di lotto per evitare operazioni troppo grandi e mantenere il rischio sotto controllo.
8. Pannello informativo in tempo reale
Il pannello informativo integrato mostra in tempo reale:
-
Il nome del simbolo
-
La direzione del trend
-
Il profitto corrente (codificato a colori: Verde = profitto, Rosso = perdita, Arancione = neutro)
Il pannello può essere personalizzato nei colori e nella posizione e può essere attivato o disattivato tramite un semplice parametro True/False.