Candle Forms Hedge Strategy

Candle Hedge Strategy EA – Robot di trading intelligente basato sul Price Action
Candle Hedge Strategy EA è un robot di trading avanzato che determina i punti di ingresso non attraverso indicatori classici, ma direttamente tramite il Price Action. Utilizza sei diverse formazioni di candele per rilevare in modo intuitivo la direzione del mercato.

🔍 1. Sistema di ingresso basato sul Price Action
Il robot analizza sei formazioni di candele specifiche sul grafico ed entra in posizione solo quando viene rilevato un segnale forte. Queste formazioni generano segnali affidabili secondo l’approccio Price Action, aiutando a ridurre i falsi segnali.

♻️ 2. Meccanismo di copertura (Hedge) intelligente
Dopo aver aperto una posizione principale nella direzione della formazione individuata, il robot inserisce un ordine stop pendente nella direzione opposta, in caso di inversione del mercato.
Ad esempio:

  • Se viene aperto un Buy, viene posizionato contemporaneamente un Sell Stop.

  • Se viene aperto un Sell, viene posizionato contemporaneamente un Buy Stop.

In questo modo, il robot non apre mai posizioni in entrambe le direzioni contemporaneamente, ma è sempre pronto a reagire a un’inversione.

📐 3. Strategia a griglia con ordini limit aggiuntivi
Quando il prezzo si muove di una certa distanza, il robot piazza ordini limit aggiuntivi nella stessa direzione delle posizioni precedenti.
La distanza della griglia e l’aumento del lotto sono configurabili dall’utente.
Questa strategia mira a massimizzare il potenziale di profitto finché la tendenza continua.

📊 4. Filtro di mercato basato sull’ATR
Il robot utilizza l’indicatore Average True Range (ATR) per analizzare la volatilità del mercato.
La decisione di aprire o meno un’operazione si basa sul confronto tra l’ATR attuale e la sua media.
Questo aiuta ad evitare operazioni in mercati troppo volatili o laterali, concentrandosi solo su segnali di alta qualità.

🧠 5. Gestione dinamica del rischio
Il robot calcola automaticamente i livelli di stop-loss e take-profit per ogni operazione. Questi possono essere basati su dimensione della posizione e valore ATR, anziché su pip fissi. Inoltre:

  • Trailing Stop: lo SL viene aggiornato automaticamente man mano che il prezzo si muove a favore.

  • Break Even: dopo aver raggiunto un certo profitto, lo SL viene spostato sul prezzo di ingresso, eliminando il rischio di perdita.

🧹 6. Pulizia automatica degli ordini pendenti
Quando una posizione attiva viene chiusa, tutti gli ordini pendenti associati vengono automaticamente cancellati.
Questo mantiene il grafico pulito e garantisce un funzionamento snello ed efficiente del sistema.

🖥️ 7. Monitoraggio visivo delle operazioni
Le operazioni aperte vengono rappresentate sul grafico con etichette ed elementi visivi, permettendo al trader di identificare facilmente:

  • La direzione dell’operazione

  • La dimensione del lotto

  • La formazione tecnica che ha generato l’ingresso

⚙️ 8. Flexible Order Structures
“Open Trade as Loss” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Trade as Profit” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

INFORMAZIONI:

"Questo robot funziona con le impostazioni predefinite. Si prega di apportare modifiche alla gestione del rischio e alla strategia di transazione.

Puoi osservare le tue prestazioni testando nell'account demo. "

Sarei molto felice se gli dai 5 stelle.

Buona fortuna...


