MACD Hedge

🧠 MACD Hedge EA: Мультистратегический советник с торговыми сигналами  candleforms.co

1. Основа сигналов: согласование MACD и RSI

MACD Hedge EA генерирует надежные сигналы на вход благодаря сочетанию двух ключевых индикаторов:

  • MACD определяет направление тренда и импульс

  • RSI отфильтровывает ложные сигналы, показывая перекупленность/перепроданность
    Только технически подтвержденные сигналы используются для открытия сделок.

2. 6 торговых стратегий на выбор

Советник поддерживает шесть мощных торговых стратегий, которые можно выбрать:
Обычная (Normal)
Мартингейл (Martingale)
Лимитная (Limit)
Стоповая (Stop)
Хеджирующая (Hedge)
Лимит + Стоп (новинка!)

В стратегии Limit + Stop:

  • При сигнале BUY → Buy + Buy Limit + Buy Stop

  • При сигнале SELL → Sell + Sell Limit + Sell Stop
    Это позволяет системе адаптироваться как к откатам, так и к продолжениям тренда.

3. Адаптивное управление позициями через хедж и сетку

После подтверждения тренда EA открывает основную сделку (BUY или SELL). Затем:

  • Лимитные ордера размещаются по сетке

  • Стоп-ордера — в противоположную сторону
    Благодаря этому робот гибко реагирует на поведение цены.

4. Умная очистка отложенных ордеров

Когда основная сделка закрывается, все связанные отложенные ордера автоматически удаляются.
Это обеспечивает:

  • Чистую торговую среду

  • Оптимальное использование маржи

  • Надежное управление рисками

5. Динамический трейлинг-стоп на основе ATR

Советник включает систему трейлинг-стопа на основе индикатора ATR.
Расстояние стопа автоматически регулируется в зависимости от волатильности:

  • Спокойный рынок → 1.2x ATR

  • Волатильный рынок → 1.5x ATR

  • Очень активный рынок → 2.0–2.5x ATR
    Это позволяет защитить прибыль и не мешать позиции "дышать".

6. Break Even: Зафиксировать прибыль, устранить риск

Когда сделка достигает определённого уровня прибыли, SL автоматически переносится на цену входа.
✅ Сделка становится безубыточной
✅ Защищает от резких разворотов
✅ Идеально подходит для трендовых рынков

7. Гибкое управление TP/SL

Пользователь может установить Take Profit и Stop Loss:

  • В фиксированных пунктах

  • Или в виде множителя ATR
    Это позволяет адаптировать стратегию под любые рыночные условия.

8. Расширенный контроль сетки и лотов

Можно задать:

  • Максимальный размер лота по стратегии

  • Шаг сетки для отложенных ордеров
    Это защищает от перерасхода средств и чрезмерного риска, особенно на рынках с высоким кредитным плечом.

9. Информационная панель в реальном времени

На графике отображаются:

  • Название торгового инструмента

  • Обнаруженное направление тренда

  • Текущая плавающая прибыль
    Панель можно настраивать по цвету, положению и при необходимости включать/отключать.

🧩 Механика стратегий

  • Limit Orders → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

  • Stop Orders → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

  • Hedge Strategy → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

  • Limit + Stop Strategy → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ ИНФОРМАЦИЯ:

"Этот советник работает с настройками по умолчанию. Пожалуйста, настройте управление рисками и торговую стратегию под себя.
Рекомендуется протестировать в демо-счете перед использованием на реальном."

Если вам понравилось, буду рад вашей 5-звездочной оценке 🌟
Удачной торговли!

