MACD Hedge
- Эксперты
- Ahmet Gokcen Sirma
- Версия: 4.0
- Обновлено: 9 ноября 2025
- Активации: 10
🧠 MACD Hedge EA: Мультистратегический советник с торговыми сигналами candleforms.co
1. Основа сигналов: согласование MACD и RSI
MACD Hedge EA генерирует надежные сигналы на вход благодаря сочетанию двух ключевых индикаторов:
-
MACD определяет направление тренда и импульс
-
RSI отфильтровывает ложные сигналы, показывая перекупленность/перепроданность
Только технически подтвержденные сигналы используются для открытия сделок.
2. 6 торговых стратегий на выбор
Советник поддерживает шесть мощных торговых стратегий, которые можно выбрать:
✅ Обычная (Normal)
✅ Мартингейл (Martingale)
✅ Лимитная (Limit)
✅ Стоповая (Stop)
✅ Хеджирующая (Hedge)
✅ Лимит + Стоп (новинка!)
В стратегии Limit + Stop:
-
При сигнале BUY → Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
При сигнале SELL → Sell + Sell Limit + Sell Stop
Это позволяет системе адаптироваться как к откатам, так и к продолжениям тренда.
3. Адаптивное управление позициями через хедж и сетку
После подтверждения тренда EA открывает основную сделку (BUY или SELL). Затем:
-
Лимитные ордера размещаются по сетке
-
Стоп-ордера — в противоположную сторону
Благодаря этому робот гибко реагирует на поведение цены.
4. Умная очистка отложенных ордеров
Когда основная сделка закрывается, все связанные отложенные ордера автоматически удаляются.
Это обеспечивает:
-
Чистую торговую среду
-
Оптимальное использование маржи
-
Надежное управление рисками
5. Динамический трейлинг-стоп на основе ATR
Советник включает систему трейлинг-стопа на основе индикатора ATR.
Расстояние стопа автоматически регулируется в зависимости от волатильности:
-
Спокойный рынок → 1.2x ATR
-
Волатильный рынок → 1.5x ATR
-
Очень активный рынок → 2.0–2.5x ATR
Это позволяет защитить прибыль и не мешать позиции "дышать".
6. Break Even: Зафиксировать прибыль, устранить риск
Когда сделка достигает определённого уровня прибыли, SL автоматически переносится на цену входа.
✅ Сделка становится безубыточной
✅ Защищает от резких разворотов
✅ Идеально подходит для трендовых рынков
7. Гибкое управление TP/SL
Пользователь может установить Take Profit и Stop Loss:
-
В фиксированных пунктах
-
Или в виде множителя ATR
Это позволяет адаптировать стратегию под любые рыночные условия.
8. Расширенный контроль сетки и лотов
Можно задать:
-
Максимальный размер лота по стратегии
-
Шаг сетки для отложенных ордеров
Это защищает от перерасхода средств и чрезмерного риска, особенно на рынках с высоким кредитным плечом.
9. Информационная панель в реальном времени
На графике отображаются:
-
Название торгового инструмента
-
Обнаруженное направление тренда
-
Текущая плавающая прибыль
Панель можно настраивать по цвету, положению и при необходимости включать/отключать.
🧩 Механика стратегий
-
Limit Orders → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
Stop Orders → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
-
Hedge Strategy → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
-
Limit + Stop Strategy → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ ИНФОРМАЦИЯ:
"Этот советник работает с настройками по умолчанию. Пожалуйста, настройте управление рисками и торговую стратегию под себя.
Рекомендуется протестировать в демо-счете перед использованием на реальном."
Если вам понравилось, буду рад вашей 5-звездочной оценке 🌟
Удачной торговли!