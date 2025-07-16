MACD Hedge
- Experts
- Ahmet Gokcen Sirma
- Version: 3.40
- Mise à jour: 16 juillet 2025
- Activations: 10
🧠 MACD Hedge EA : Robot de Trading Intelligent Multi-Stratégies
1. Signaux Techniques : MACD + RSI Combinés
MACD Hedge EA génère des signaux de trading à partir de deux indicateurs clés :
-
MACD : identifie la direction de la tendance et la dynamique
-
RSI : filtre les zones de surachat/survente pour confirmer les signaux
Cette combinaison améliore la précision des entrées sur le marché.
2. 6 Stratégies Disponibles
Ce robot prend en charge 6 stratégies différentes :
✅ Stratégie Normale
✅ Martingale
✅ Limite
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limite + Stop (Stratégie combinée)
Par exemple, avec Limite + Stop, les ordres suivants sont placés simultanément :
-
Achat (BUY) : Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
Vente (SELL) : Sell + Sell Limit + Sell Stop
Cela permet de couvrir à la fois les cassures et les retournements potentiels.
3. Gestion Flexible des Positions avec Grille et Hedge
Dès qu'une tendance est détectée :
-
Un ordre principal est ouvert dans la direction de la tendance
-
Des ordres différés (limite et stop) sont placés selon la stratégie choisie
Le robot s’adapte ainsi aux mouvements du marché, même en période de forte volatilité.
4. Nettoyage Automatique des Ordres
Lorsque l’ordre principal est clôturé :
-
Tous les ordres différés associés sont automatiquement annulés
Avantages :
-
Aucune surcharge du marché
-
Utilisation efficace de la marge
-
Historique de trading propre et optimisé
5. Trailing Stop Dynamique basé sur l’ATR
Le robot ajuste automatiquement le trailing stop en fonction de la volatilité mesurée par l’ATR :
-
Marchés calmes → ATR × 1.2
-
Volatilité moyenne → ATR × 1.5
-
Marchés très volatils → ATR × 2.0 à 2.5
Cela permet de sécuriser les gains tout en suivant la tendance.
6. Break Even pour Sécuriser le Capital
Lorsque le profit atteint un certain seuil :
-
Le stop loss est déplacé automatiquement au prix d'entrée
Résultats :
✅ Risque nul
✅ Gain sécurisé
✅ Protection contre les retournements brutaux
7. TP/SL Flexibles
Les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) peuvent être définis :
-
Manuellement (en points)
-
Automatiquement (multiplicateurs ATR personnalisés)
Adaptabilité totale à tous types de marchés.
8. Contrôle des Grilles et Limites de Lot
L'utilisateur peut configurer :
-
L’espacement des grilles pour les ordres différés
-
Le lot maximal autorisé par stratégie
Particulièrement utile dans les marchés à fort effet de levier.
9. Panneau d’Informations en Temps Réel
Affichage en direct sur le graphique de :
-
Nom de la paire
-
Direction de la tendance
-
Profit actuel
Le panneau est personnalisable (couleur, position) et peut être activé ou désactivé à volonté.
🧩 Types de Stratégies et Ordres
-
Stratégie Limite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
Stratégie Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
-
Stratégie Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
-
Stratégie Limite+Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ Informations :
“Ce robot fonctionne avec les paramètres par défaut.
Veuillez ajuster les réglages selon votre gestion du risque et votre stratégie de trading.
Il est recommandé de tester d’abord sur un compte de démonstration.”
Si vous aimez ce robot, une note de ⭐⭐⭐⭐⭐ serait très appréciée !
Bonne chance dans vos trades !