🧠 MACD Hedge EA : Robot de Trading Intelligent Multi-Stratégies

1. Signaux Techniques : MACD + RSI Combinés

MACD Hedge EA génère des signaux de trading à partir de deux indicateurs clés :

MACD : identifie la direction de la tendance et la dynamique

RSI : filtre les zones de surachat/survente pour confirmer les signaux

Cette combinaison améliore la précision des entrées sur le marché.

2. 6 Stratégies Disponibles

Ce robot prend en charge 6 stratégies différentes :

✅ Stratégie Normale

✅ Martingale

✅ Limite

✅ Stop

✅ Hedge

✅ Limite + Stop (Stratégie combinée)

Par exemple, avec Limite + Stop, les ordres suivants sont placés simultanément :

Achat (BUY) : Buy + Buy Limit + Buy Stop

Vente (SELL) : Sell + Sell Limit + Sell Stop

Cela permet de couvrir à la fois les cassures et les retournements potentiels.

3. Gestion Flexible des Positions avec Grille et Hedge

Dès qu'une tendance est détectée :

Un ordre principal est ouvert dans la direction de la tendance

Des ordres différés (limite et stop) sont placés selon la stratégie choisie

Le robot s’adapte ainsi aux mouvements du marché, même en période de forte volatilité.

4. Nettoyage Automatique des Ordres

Lorsque l’ordre principal est clôturé :

Tous les ordres différés associés sont automatiquement annulés

Avantages :

Aucune surcharge du marché

Utilisation efficace de la marge

Historique de trading propre et optimisé

5. Trailing Stop Dynamique basé sur l’ATR

Le robot ajuste automatiquement le trailing stop en fonction de la volatilité mesurée par l’ATR :

Marchés calmes → ATR × 1.2

Volatilité moyenne → ATR × 1.5

Marchés très volatils → ATR × 2.0 à 2.5

Cela permet de sécuriser les gains tout en suivant la tendance.

6. Break Even pour Sécuriser le Capital

Lorsque le profit atteint un certain seuil :

Le stop loss est déplacé automatiquement au prix d'entrée

Résultats :

✅ Risque nul

✅ Gain sécurisé

✅ Protection contre les retournements brutaux

7. TP/SL Flexibles

Les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) peuvent être définis :

Manuellement (en points)

Automatiquement (multiplicateurs ATR personnalisés)

Adaptabilité totale à tous types de marchés.

8. Contrôle des Grilles et Limites de Lot

L'utilisateur peut configurer :

L’espacement des grilles pour les ordres différés

Le lot maximal autorisé par stratégie

Particulièrement utile dans les marchés à fort effet de levier.

9. Panneau d’Informations en Temps Réel

Affichage en direct sur le graphique de :

Nom de la paire

Direction de la tendance

Profit actuel

Le panneau est personnalisable (couleur, position) et peut être activé ou désactivé à volonté.

🧩 Types de Stratégies et Ordres

Stratégie Limite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

Stratégie Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

Stratégie Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

Stratégie Limite+Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ Informations :

“Ce robot fonctionne avec les paramètres par défaut.

Veuillez ajuster les réglages selon votre gestion du risque et votre stratégie de trading.

Il est recommandé de tester d’abord sur un compte de démonstration.”

Si vous aimez ce robot, une note de ⭐⭐⭐⭐⭐ serait très appréciée !

Bonne chance dans vos trades !



