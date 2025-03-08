Total TP SL and Timer Indicator MT5

5

L'indicatore UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 è progettato per fornire un monitoraggio in tempo reale dei valori totali di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) in tutte le operazioni aperte e in sospeso. Inoltre, include un timer per il conto alla rovescia delle candele che indica il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente.


(Visitate il profilo e controllate tutti gli altri prodotti MT4/MT5)

(Non dimenticate di dare una recensione)


Caratteristiche principali:


Calcola automaticamente il profitto e la perdita totali attesi da tutte le operazioni attive e dagli ordini in sospeso.

Visualizza il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente, aiutando i trader a gestire in modo efficiente le entrate e le uscite.

Gli utenti possono configurare i colori del testo, le dimensioni dei caratteri e il posizionamento per una migliore visibilità.

Design semplice e leggero che non ingombra il grafico.


Input dell'utente:

Scegliere i colori per la visualizzazione del Take Profit e dello Stop Loss.

Personalizzare il colore del testo del timer delle candele.

Regolare la dimensione e il posizionamento dei caratteri sul grafico.

Caso d'uso:


✔️ Ideale per i trader che desiderano una rapida panoramica dei livelli di rischio e di rendimento senza dover controllare manualmente ogni ordine.

✔️ Adatto agli scalper e ai day trader che si affidano ai tempi di chiusura delle candele per un'esecuzione precisa delle operazioni.

✔️ Migliora la gestione del rischio tenendo d'occhio i livelli di profitto e di perdita potenziali in un colpo d'occhio.


Recensioni 1
usermanu
24
usermanu 2025.06.24 06:29 
 

.

Prodotti consigliati
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicatori
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
Auto Trend Lines Indicator MT5
Muhammad Talha
Indicatori
Unlock the full potential of your Pro Thunder V9 indicator with our revolutionary new plugin - Auto Trend Lines! Are you looking for a competitive edge in today's dynamic market? Look no further. With Auto Trend Lines, you can harness the power of precise market trend analysis to make informed trading decisions. This innovative plugin seamlessly integrates with your Pro Thunder V9 indicator, providing you with real-time trend data and pinpointing exact entry and exit points for your trades. Key
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.59 (126)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicatori
Descrizione:  siamo felici di presentare il nostro nuovo indicatore gratuito basato su uno degli indicatori professionali e popolari nel mercato forex (PSAR) questo indicatore è una nuova modifica sull'indicatore SAR parabolico originale, nell'indicatore pro SAR puoi vedere l'incrocio tra i punti e il grafico dei prezzi, questo il crossover non è un segnale ma parla del potenziale di fine movimento, puoi iniziare a comprare con un nuovo punto blu e posizionare lo stop loss un atr prima del pri
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.37 (19)
Indicatori
Pivot Point Fibo RSJ è un indicatore che traccia le linee di supporto e resistenza del giorno utilizzando i tassi di Fibonacci. Questo spettacolare indicatore crea fino a 7 livelli di supporto e resistenza tramite Pivot Point utilizzando i tassi di Fibonacci. È fantastico come i prezzi rispettino ogni livello di questo supporto e resistenza, dove è possibile percepire possibili punti di entrata/uscita di un'operazione. Caratteristiche Fino a 7 livelli di supporto e 7 livelli di resistenza Im
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicatori
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicatori
RSI ABCD Pattern Finder: Strategia Tecnica 1. Come Funziona l'Indicatore Combina il RSI classico con il rilevamento automatico di pattern armonici ABCD . Componenti Principali RSI standard (periodo regolabile) Marcatori di massimi e minimi (frecce) Pattern ABCD (linee verdi/rosse) Filtri ipercomprato (70) e ipervenduto (30) 2. Configurazione su MT5 period = 14 ; // Periodo RSI size = 4 ; // Dimensione massima del pattern OverBought = 70 ; // Livello ipercomprato OverSold = 30 ; // Livello iperve
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indicatori
Sei stanco di disegnare manualmente i livelli di Fibonacci sui tuoi grafici? Stai cercando un modo conveniente ed efficiente per identificare i principali livelli di supporto e resistenza nel tuo trading? Non guardare oltre!   Ti presentiamo DrawFib Pro, l'ultimo indicatore MetaTrader 5 che fa   i livelli   di fibonacci   automatici       attingendo ai tuoi grafici e fornisce avvisi tempestivi quando questi livelli vengono superati. Con DrawFib Pro puoi migliorare le tue strategie di trading, ri
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicatori
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
PZ Chart Overlay MT5
PZ TRADING SLU
4 (1)
Indicatori
Master the market: harness the power of statistical arbitrage This indicator showcases the price action of multiple instruments on a single chart, enabling you to compare the fluctuations of different assets and seamlessly implement statistical arbitrage strategies. Its main usage is to find correlated symbols which are temporarily out of whack. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Find overbought or oversold currency pairs easily Plot up to six currency
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicatori
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicatori
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Support Resistance Levels Guru
Beatrice Bernard Mgaya
Indicatori
Certainly! Let me introduce you to a powerful tool for MetaTrader 5 (MT5) that can automatically identify and draw support and resistance (S&R) levels on your trading charts. This tool is called the “Support and Resistance Levels Guru” . Support Resistance Levels Guru  The Support & Resistance Indicator automatically displays essential S&R levels on your chart. These levels are crucial for technical analysis and are used by many traders. Resistance levels (zones) are shown in R ed , while suppo
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Santa Donchian
Marco Aurelio Cestari
4.5 (2)
Indicatori
Santa Donchian Indicator  is an efficient way to detect support, resistence and break outs in any market. The Donchian channel measures the high and the low of a previously defined range.  Typically, a trader would look for a well-defined range and then wait for the price to break out to either one side for a trade entry trigger. Advantages Never repaints, never backpaints, never recalculates. Works in all symbols and all timeframes. Perfect trend filter for any strategy or expert advisor. Full
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
Indicatori
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
PZ Pivot Points MT5
PZ TRADING SLU
4.95 (21)
Indicatori
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Modes The indicato
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicatori
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicatori
Indicatore Heiken Ashi MT5 Migliora la tua analisi di mercato con l'indicatore Heiken Ashi MT5. Questo potente strumento trasforma i dati di prezzo standard in candele più fluide e orientate al trend, facilitando l'identificazione delle tendenze di mercato e dei potenziali punti di inversione. Caratteristiche principali: Chiara identificazione dei trend: Distingui visivamente i trend rialzisti e ribassisti attraverso diversi colori delle candele. Riduzione del rumore: Filtra le fluttuazioni di
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
Indicatori
The M Extensions are variations of the Golden Ratio (Fibonacci Sequence). It is the World's first technique developed for Candle Projections. Advantages: Easy to plot. Candle anchoring; High and accurate precision as support and resistance; Excellent Risk x Return ratio; Works in any timeframe; Works in any asset / market.   The M Extensions are classified into: M0: Zero point (starting candle) RC: Initial candle control region M1: Extension region 1 M2: Extension region 2 M3: Extension regi
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicatori
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indicatori
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Altri dall’autore
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 è un indicatore di trading ad alte prestazioni non ridipinto, progettato per scalper, day trader e swing trader che richiedono segnali accurati e in tempo reale in mercati in rapida evoluzione. Sviluppato da Usman Zabir (UZFX-LABS), questo indicatore combina l'analisi dell'andamento dei prezzi, la conferma dei trend e il filtraggio intelligente per generare segnali di acquisto e vendita ad alta probabilità su tutte le coppie di valute e tutti i timeframe.
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly per MetaTrader 5 (MT5) è un potente strumento che consente ai trader di chiudere immediatamente tutte le posizioni attive sul mercato con un'unica esecuzione. Questo script è ideale per la gestione delle operazioni di emergenza, aiutando i trader a uscire rapidamente dal mercato in caso di alta volatilità, eventi di cronaca o aggiustamenti della strategia. Caratteristiche: Chiude tutte le posizioni aperte di acquisto e vendita su tut
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
librerie
Lo script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly per MetaTrader 5 (MT5) è un potente strumento che consente ai trader di spostare rapidamente lo stop loss di tutte le posizioni aperte al loro prezzo di entrata, assicurando operazioni prive di rischio. Questo script è particolarmente utile per gestire in modo efficiente le operazioni attive, assicurando che una volta che una posizione si muove favorevolmente, il trader sia protetto da potenziali perdite. (Visitate il profilo e controllate
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
librerie
Lo script UZFX - Margine richiesto e dimensione massima del lotto per MetaTrader 5 (MT5) è stato progettato per aiutare i trader a determinare rapidamente il margine richiesto per aprire una posizione a 1 lotto e a calcolare la dimensione massima del lotto che possono negoziare in base al patrimonio netto del conto corrente. Questo strumento è essenziale per la gestione del rischio e il dimensionamento delle posizioni, consentendo ai trader di pianificare le loro operazioni in modo efficiente.
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly per MetaTrader 4 (MT4) è un potente strumento che consente ai trader di spostare rapidamente lo stop loss di tutte le posizioni aperte al loro prezzo di entrata, assicurando operazioni prive di rischio. Questo script è particolarmente utile per gestire in modo efficiente le operazioni attive, assicurando che una volta che una posizione si muove favorevolmente, il trader sia protetto da potenziali perdite. (Visitate il profilo e controllate
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
librerie
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly è uno script MetaTrader 5 (MT5) semplice ma potente, progettato per rimuovere istantaneamente tutti gli oggetti di disegno dal grafico attivo. Questo script è utile per i trader che hanno bisogno di ripulire rapidamente i loro grafici dai disegni dell'analisi tecnica, dalle linee di tendenza, dagli strumenti di Fibonacci, dalle etichette di testo e da altri oggetti senza doverli cancellare manualmente uno per uno. Caratteristiche: Elim
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
Live Trades and History Visualizer è un potente indicatore MetaTrader 5 progettato per aiutare i trader a monitorare le posizioni aperte e chiuse con indicazioni visive cristalline. Sia che si tratti di monitorare le operazioni in tempo reale o di analizzare le performance passate, questo strumento fornisce visualizzazioni intuitive e personalizzabili dei punti di entrata/uscita, dei profitti/perdite e delle statistiche delle operazioni, direttamente sul grafico. Visitate il profilo e controll
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Features: Closes   all open Buy and Sell positions   across all symbols. Uses the latest   Bid/Ask price   for accurate execution. Helps t
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Experts
UZFX Daily Trade Guard EA è uno strumento semplice e potente per la gestione del conto e del rischio su MetaTrader 4 (MT4), progettato per proteggere il tuo conto di trading monitorando i limiti giornalieri di profitto e perdita. Creato da (UZFX LABS), un esperto di forex di fiducia, questo Expert Advisor (EA) non apre operazioni, ma si concentra sull'applicazione delle tue regole di gestione del rischio per interrompere il trading quando vengono raggiunti i limiti. Aiuta i trader di tutti i liv
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Delete Only Pending Orders per MetaTrader 5 (MT5) è uno strumento semplice ma efficace che rimuove automaticamente tutti gli ordini in sospeso (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) dal conto di trading. Questo script è ideale per i trader che desiderano cancellare istantaneamente gli ordini in sospeso senza influenzare le posizioni attive sul mercato. Scopri tutti i miei altri indicatori ed EA per MT4/MT5 >> QUI Caratteristiche: Cancella tutti gli ordini pendenti (Buy
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
L'indicatore UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT4 è progettato per fornire un monitoraggio in tempo reale dei valori totali di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) in tutte le operazioni aperte e in sospeso. Inoltre, include un timer per il conto alla rovescia delle candele che indica il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente. (Visitate il profilo e controllate tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non dimenticate di dare una recensione) Caratteristiche principali: Calcola automaticame
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execut
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
UzFx-Local Currency Converter-MT5 è un indicatore potente e facile da usare, progettato per i trader che desiderano monitorare i loro profitti e perdite (P&amp;L) fluttuanti e giornalieri sia in USD che nella loro valuta locale. Questo strumento fornisce una conversione in tempo reale utilizzando un tasso di cambio definito dall'utente, aiutando i trader a visualizzare le loro performance di trading in modo più efficace. (Visita il profilo e guarda tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non diment
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Delete Only Pending Orders per MetaTrader 4 (MT4) è uno strumento semplice ma efficace che rimuove automaticamente tutti gli ordini in sospeso (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) dal conto di trading. Questo script è ideale per i trader che desiderano cancellare istantaneamente gli ordini in sospeso senza influenzare le posizioni attive sul mercato. Scopri tutti gli altri indicatori ed EA per MT4/MT5 >> QUI Caratteristiche: Cancella tutti gli ordini pendenti (Buy Lim
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
UzFx-Local Currency Converter-MT4 è un indicatore potente e facile da usare, progettato per i trader che desiderano monitorare i loro profitti e perdite (P&amp;L) fluttuanti e giornalieri sia in USD che nella loro valuta locale. Questo strumento fornisce una conversione in tempo reale utilizzando un tasso di cambio definito dall'utente, aiutando i trader a visualizzare le loro performance di trading in modo più efficace. (Visita il profilo e guarda tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non diment
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
“Questo strumento di trading segreto è stato bandito dalle società di consulenza (non vogliono che lo sappiate!)”. Scoprite l'ultimo vantaggio di trading - senza EA! (Realizzato per i trader, da un trader. Non un robot - solo pura potenza di trading!) Avete difficoltà con i falsi breakout, le inversioni improvvise o la manipolazione del mercato? Questo potente strumento di trading vi fornisce segnali precisi al laser anche quando i mercati si muovono velocemente, aiutandovi a individuare e
Filtro:
usermanu
24
usermanu 2025.06.24 06:29 
 

.

Muhammad Usman Siddique
5385
Risposta dello sviluppatore Muhammad Usman Siddique 2025.06.24 08:46
thanks for 5 stars
Rispondi alla recensione