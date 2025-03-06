Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Lo script UZFX™ - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly per MetaTrader 5 (MT5) è un potente strumento che consente ai trader di chiudere immediatamente tutte le posizioni attive sul mercato con un'unica esecuzione. Questo script è ideale per la gestione delle operazioni di emergenza, aiutando i trader a uscire rapidamente dal mercato in caso di alta volatilità, eventi di cronaca o aggiustamenti della strategia.
Caratteristiche:
Chiude tutte le posizioni aperte di acquisto e vendita su tutti i simboli.
Utilizza l'ultimo prezzo Bid/Ask per un'esecuzione accurata.
Aiuta i trader a uscire istantaneamente dal mercato con un minimo sforzo manuale.
Utilizzo:
Collegare lo script al grafico MT5.
Lo script analizza e chiude tutte le posizioni aperte di acquisto e vendita.
Per ogni ordine chiuso verrà visualizzato un messaggio di conferma nella scheda Esperti.
Nota:
Questo script non elimina gli ordini in sospeso, ma chiude solo le posizioni attive sul mercato.
Funziona su tutti i simboli di trading, non solo sul grafico allegato.
Assicurarsi di voler chiudere tutte le posizioni prima di eseguire lo script, poiché viene eseguito istantaneamente.
Sviluppatore: Usman Zabir - UZFX
Versione: 1.00
Anno: 2025
