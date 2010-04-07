Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5

Live Trades and History Visualizer è un potente indicatore MetaTrader 5 progettato per aiutare i trader a monitorare le posizioni aperte e chiuse con indicazioni visive cristalline. Sia che si tratti di monitorare le operazioni in tempo reale o di analizzare le performance passate, questo strumento fornisce visualizzazioni intuitive e personalizzabili dei punti di entrata/uscita, dei profitti/perdite e delle statistiche delle operazioni, direttamente sul grafico.


Visitate il profilo e controllate tutti gli altri prodotti MT4/MT5


Non dimenticate di dare una recensione


Caratteristiche principali:



Visualizzazione delle operazioni attive con linee dinamiche che collegano l'entrata al prezzo corrente


Aggiornamenti istantanei del profitto/perdita in tempo reale


Visualizzazione delle operazioni passate con indicatori di entrata/uscita e linee di tendenza


Visualizzazione dei dettagli dell'operazione (profitto, punti guadagnati/perduti, dimensione della posizione) a colpo d'occhio


Filtro per tipo di operazione (ACQUISTO/VENDITA) e limite della cronologia visualizzata


Tabella di riepilogo opzionale che mostra le operazioni recenti con profitto/perdita


Layout pulito e organizzato per una rapida revisione delle prestazioni


Basso utilizzo della CPU con controllo intelligente della frequenza di aggiornamento



Per chi è?


Day Traders e Scalpers - Valutare rapidamente le posizioni aperte e le operazioni recenti


Swing Traders Esaminare le operazioni storiche per l'analisi dei pattern


Tutti i tipi di strategia - Compatibile con qualsiasi stile di trading



Ottenete oggi stesso il visualizzatore della storia e delle operazioni in tempo reale e fate chiarezza nel vostro trading!

Prodotti consigliati
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicatori
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Indicatori
A professional tool for trading - the divergence indicator between the RSI and the price, which allows you to receive a signal about a trend reversal in a timely manner or catch price pullback movements (depending on the settings). The indicator settings allow you to adjust the strength of the divergence due to the angle of the RSI peaks and the percentage change in price, which makes it possible to fine-tune the signal strength. The indicator code is optimized and is tested very quickly as par
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
Indicatori
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.54 (59)
Indicatori
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicatori
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
Time Segmented Volume for MT5
Fernando Carreiro
5 (1)
Indicatori
(traduzione Google) Questo indicatore si basa sul " Time Segmented Volume (TSV)" originale sviluppato da Worden Brothers, Inc . Tuttavia, ho aggiunto alcune funzionalità in più a questo. Si può scegliere il prezzo da applicare, invece di avere solo il prezzo di chiusura predefinito utilizzato dall'originale. Si può anche scegliere quale ponderazione del volume utilizzare, incluso uno pseudo-volume basato sull'intervallo reale o nessuna ponderazione del volume. (Original text) This indicator is b
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.7 (10)
Indicatori
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.59 (126)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
SC MTF Adx for MT5 with alert
Krisztian Kenedi
5 (5)
Indicatori
Highly configurable Adx indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: ADX   Timeframe:  You can set the lower/higher timeframes for Adx. ADX   Bar Shift:   you can set the of
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicatori
Benvenuti a HiperCube VIX Codice sconto del 25% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Questo indicatore fornisce informazioni reali sul mercato del volume di sp500 / us500 Definizione HiperCube VIX, noto come CBOE Volatility Index, è una misura ampiamente riconosciuta della paura o dello stress del mercato. Segnala il livello di incertezza e volatilità nel mercato azionario, utilizzando l'indice S&P 500 come proxy per il mercato in generale. L'indice VIX è calcolato in base ai prezzi dei contratti d
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3.93 (14)
Indicatori
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.29 (17)
Indicatori
The indicator displays the orders book, as well as increases its depth, remembering the location of orders that have gone beyond the current "window" view. Indicator capability Display the levels of open positions. Simulation of placing/cancelling/editing pending orders directly in the displayed orders book. Indicator features The orders book display works only on those trading symbols for which it is broadcast by the broker. To reset the information about the rows that were recorded in the Sm
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicatori
Haven Volume Profile è un indicatore multifunzionale per l'analisi del profilo di volume che aiuta a identificare i livelli di prezzo chiave basati sulla distribuzione del volume di scambi. È stato progettato per i trader professionisti che desiderano comprendere meglio il mercato e identificare i punti di ingresso e di uscita cruciali per le loro operazioni. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Calcolo del Point of Control (POC) - il livello con la massima attività commerciale, ut
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Indicatori
The Candle Countdown Timer for MetaTrader 4 (also available for MT5) is a vital indicator designed to help you manage your trading time effectively. It keeps you updated about market open and close times by displaying the remaining time before the current candle closes and a new one forms. This powerful tool enables you to make well-informed trading decisions. Key Features: Asia Range: Comes with an option to extend the range. Broker Time, New York, London Time: Displays the current broker time
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicatori
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Indicatori
This indicator allows to display Renko charts in the indicator window. Renko charts show only price movements that are bigger than the specified box size. It helps to eliminate noise and allows to focus on main trends. Time is not a factor here. Only price movements are taken into account. That's why Renko chart is not synchronized with the main chart it is attached to. Indicator works in two modes: CLOSE - only close prices are taken into account while building the chart HIGH_LOW - only high/l
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicatori
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volume-weighted average price with ±σ bands for clear intraday bias, mean-reversion zones, and dynamic support/resistance. Works on crypto (incl. BTC) , FX , indices , and metals . Uses tick-volume when real volume isn’t available. What it shows VWAP line (volume-weighted mean price). Two envelopes around VWAP (default ±1σ and ±2σ) to highlight balance vs. extension. Reset modes : Day , Week , or Anchor Time (HH:MM) to start VWAP where you need it (e.g., exchange open). W
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicatori
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Reversal Candles MT5
Nguyen Thanh Cong
4.83 (6)
Indicatori
Introduction Reversal Candles is a cutting-edge non-repainting   forex indicator designed to predict price reversals with remarkable accuracy through a sophisticated combination of signals. Signal Buy when the last closed candle has a darker color (customizable) and an up arrow is painted below it Sell when the last closed candle has a darker color (customizable) and a down arrow is painted above it
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicatori
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicatori
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3 (7)
Indicatori
L'indicatore Griglia VR è progettato per creare una griglia grafica con impostazioni definite dall'utente. A differenza della griglia standard , VR Grid viene utilizzata per costruire livelli circolari . A seconda della scelta dell'utente, il passaggio tra i livelli rotondi può essere arbitrario. Inoltre, a differenza di altri indicatori e utilità, VR Grid mantiene la posizione della griglia anche quando cambia l'intervallo di tempo o si riavvia il terminale. È possibile ottenere impostazioni, f
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indicatori
Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indicatori
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
SC MTF Stochastic MT5
Krisztian Kenedi
4.93 (14)
Indicatori
Highly configurable Stochastic indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: Stochastic Timeframe:  You can set the lower/higher timeframes for Stochastic. Stochastic    Bar S
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicatori
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
Altri dall’autore
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 è un indicatore di trading ad alte prestazioni non ridipinto, progettato per scalper, day trader e swing trader che richiedono segnali accurati e in tempo reale in mercati in rapida evoluzione. Sviluppato da Usman Zabir (UZFX-LABS), questo indicatore combina l'analisi dell'andamento dei prezzi, la conferma dei trend e il filtraggio intelligente per generare segnali di acquisto e vendita ad alta probabilità su tutte le coppie di valute e tutti i timeframe.
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly per MetaTrader 5 (MT5) è un potente strumento che consente ai trader di chiudere immediatamente tutte le posizioni attive sul mercato con un'unica esecuzione. Questo script è ideale per la gestione delle operazioni di emergenza, aiutando i trader a uscire rapidamente dal mercato in caso di alta volatilità, eventi di cronaca o aggiustamenti della strategia. Caratteristiche: Chiude tutte le posizioni aperte di acquisto e vendita su tut
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
librerie
Lo script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly per MetaTrader 5 (MT5) è un potente strumento che consente ai trader di spostare rapidamente lo stop loss di tutte le posizioni aperte al loro prezzo di entrata, assicurando operazioni prive di rischio. Questo script è particolarmente utile per gestire in modo efficiente le operazioni attive, assicurando che una volta che una posizione si muove favorevolmente, il trader sia protetto da potenziali perdite. (Visitate il profilo e controllate
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
librerie
Lo script UZFX - Margine richiesto e dimensione massima del lotto per MetaTrader 5 (MT5) è stato progettato per aiutare i trader a determinare rapidamente il margine richiesto per aprire una posizione a 1 lotto e a calcolare la dimensione massima del lotto che possono negoziare in base al patrimonio netto del conto corrente. Questo strumento è essenziale per la gestione del rischio e il dimensionamento delle posizioni, consentendo ai trader di pianificare le loro operazioni in modo efficiente.
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicatori
L'indicatore UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 è progettato per fornire un monitoraggio in tempo reale dei valori totali di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) in tutte le operazioni aperte e in sospeso. Inoltre, include un timer per il conto alla rovescia delle candele che indica il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente. (Visitate il profilo e controllate tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non dimenticate di dare una recensione) Caratteristiche principali: Calcola automaticame
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly per MetaTrader 4 (MT4) è un potente strumento che consente ai trader di spostare rapidamente lo stop loss di tutte le posizioni aperte al loro prezzo di entrata, assicurando operazioni prive di rischio. Questo script è particolarmente utile per gestire in modo efficiente le operazioni attive, assicurando che una volta che una posizione si muove favorevolmente, il trader sia protetto da potenziali perdite. (Visitate il profilo e controllate
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
librerie
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly è uno script MetaTrader 5 (MT5) semplice ma potente, progettato per rimuovere istantaneamente tutti gli oggetti di disegno dal grafico attivo. Questo script è utile per i trader che hanno bisogno di ripulire rapidamente i loro grafici dai disegni dell'analisi tecnica, dalle linee di tendenza, dagli strumenti di Fibonacci, dalle etichette di testo e da altri oggetti senza doverli cancellare manualmente uno per uno. Caratteristiche: Elim
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Features: Closes   all open Buy and Sell positions   across all symbols. Uses the latest   Bid/Ask price   for accurate execution. Helps t
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Experts
UZFX Daily Trade Guard EA è uno strumento semplice e potente per la gestione del conto e del rischio su MetaTrader 4 (MT4), progettato per proteggere il tuo conto di trading monitorando i limiti giornalieri di profitto e perdita. Creato da (UZFX LABS), un esperto di forex di fiducia, questo Expert Advisor (EA) non apre operazioni, ma si concentra sull'applicazione delle tue regole di gestione del rischio per interrompere il trading quando vengono raggiunti i limiti. Aiuta i trader di tutti i liv
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Delete Only Pending Orders per MetaTrader 5 (MT5) è uno strumento semplice ma efficace che rimuove automaticamente tutti gli ordini in sospeso (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) dal conto di trading. Questo script è ideale per i trader che desiderano cancellare istantaneamente gli ordini in sospeso senza influenzare le posizioni attive sul mercato. Scopri tutti i miei altri indicatori ed EA per MT4/MT5 >> QUI Caratteristiche: Cancella tutti gli ordini pendenti (Buy
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
L'indicatore UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT4 è progettato per fornire un monitoraggio in tempo reale dei valori totali di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) in tutte le operazioni aperte e in sospeso. Inoltre, include un timer per il conto alla rovescia delle candele che indica il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente. (Visitate il profilo e controllate tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non dimenticate di dare una recensione) Caratteristiche principali: Calcola automaticame
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execut
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
UzFx-Local Currency Converter-MT5 è un indicatore potente e facile da usare, progettato per i trader che desiderano monitorare i loro profitti e perdite (P&amp;L) fluttuanti e giornalieri sia in USD che nella loro valuta locale. Questo strumento fornisce una conversione in tempo reale utilizzando un tasso di cambio definito dall'utente, aiutando i trader a visualizzare le loro performance di trading in modo più efficace. (Visita il profilo e guarda tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non diment
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Delete Only Pending Orders per MetaTrader 4 (MT4) è uno strumento semplice ma efficace che rimuove automaticamente tutti gli ordini in sospeso (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) dal conto di trading. Questo script è ideale per i trader che desiderano cancellare istantaneamente gli ordini in sospeso senza influenzare le posizioni attive sul mercato. Scopri tutti gli altri indicatori ed EA per MT4/MT5 >> QUI Caratteristiche: Cancella tutti gli ordini pendenti (Buy Lim
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
UzFx-Local Currency Converter-MT4 è un indicatore potente e facile da usare, progettato per i trader che desiderano monitorare i loro profitti e perdite (P&amp;L) fluttuanti e giornalieri sia in USD che nella loro valuta locale. Questo strumento fornisce una conversione in tempo reale utilizzando un tasso di cambio definito dall'utente, aiutando i trader a visualizzare le loro performance di trading in modo più efficace. (Visita il profilo e guarda tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non diment
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
“Questo strumento di trading segreto è stato bandito dalle società di consulenza (non vogliono che lo sappiate!)”. Scoprite l'ultimo vantaggio di trading - senza EA! (Realizzato per i trader, da un trader. Non un robot - solo pura potenza di trading!) Avete difficoltà con i falsi breakout, le inversioni improvvise o la manipolazione del mercato? Questo potente strumento di trading vi fornisce segnali precisi al laser anche quando i mercati si muovono velocemente, aiutandovi a individuare e
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione