Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
- Indicatori
- Muhammad Usman Siddique
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Live Trades and History Visualizer è un potente indicatore MetaTrader 5 progettato per aiutare i trader a monitorare le posizioni aperte e chiuse con indicazioni visive cristalline. Sia che si tratti di monitorare le operazioni in tempo reale o di analizzare le performance passate, questo strumento fornisce visualizzazioni intuitive e personalizzabili dei punti di entrata/uscita, dei profitti/perdite e delle statistiche delle operazioni, direttamente sul grafico.
Caratteristiche principali:
Visualizzazione delle operazioni attive con linee dinamiche che collegano l'entrata al prezzo corrente
Aggiornamenti istantanei del profitto/perdita in tempo reale
Visualizzazione delle operazioni passate con indicatori di entrata/uscita e linee di tendenza
Visualizzazione dei dettagli dell'operazione (profitto, punti guadagnati/perduti, dimensione della posizione) a colpo d'occhio
Filtro per tipo di operazione (ACQUISTO/VENDITA) e limite della cronologia visualizzata
Tabella di riepilogo opzionale che mostra le operazioni recenti con profitto/perdita
Layout pulito e organizzato per una rapida revisione delle prestazioni
Basso utilizzo della CPU con controllo intelligente della frequenza di aggiornamento
Per chi è?
Day Traders e Scalpers - Valutare rapidamente le posizioni aperte e le operazioni recenti
Swing Traders Esaminare le operazioni storiche per l'analisi dei pattern
Tutti i tipi di strategia - Compatibile con qualsiasi stile di trading
Ottenete oggi stesso il visualizzatore della storia e delle operazioni in tempo reale e fate chiarezza nel vostro trading!