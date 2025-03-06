Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
- librerie
- Muhammad Usman Siddique
- Versione: 1.0
UZFX™ - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly è uno script MetaTrader 5 (MT5) semplice ma potente, progettato per rimuovere istantaneamente tutti gli oggetti di disegno dal grafico attivo. Questo script è utile per i trader che hanno bisogno di ripulire rapidamente i loro grafici dai disegni dell'analisi tecnica, dalle linee di tendenza, dagli strumenti di Fibonacci, dalle etichette di testo e da altri oggetti senza doverli cancellare manualmente uno per uno.
Caratteristiche:
Elimina tutti gli oggetti e i disegni sul grafico attivo.
Funziona istantaneamente con una singola esecuzione.
Visualizza messaggi di conferma per le cancellazioni riuscite o meno.
Aiuta i trader a mantenere un grafico pulito e privo di ingombri per una migliore analisi.
Utilizzo:
Collegare lo script al grafico in cui si desidera rimuovere tutti gli oggetti.
Lo script eseguirà automaticamente un ciclo di tutti gli oggetti e li eliminerà.
Un messaggio nella scheda Esperti confermerà l'avvenuta rimozione degli oggetti.
Nota: questo script non influisce sugli ordini aperti, sugli indicatori o sugli expert advisor in esecuzione sul grafico; vengono rimossi solo gli oggetti grafici.
Sviluppatore: Usman Zabir - UZFX
Versione: 1.00
Anno: 2025