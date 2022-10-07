Delete Only Pending Orders Script MT4
- librerie
- Muhammad Usman Siddique
- Versione: 1.0
Lo script UZFX™ - Delete Only Pending Orders per MetaTrader 4 (MT4) è uno strumento semplice ma efficace che rimuove automaticamente tutti gli ordini in sospeso (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) dal conto di trading. Questo script è ideale per i trader che desiderano cancellare istantaneamente gli ordini in sospeso senza influenzare le posizioni attive sul mercato.
Scopri tutti gli altri indicatori ed EA per MT4/MT5 >> QUI
Caratteristiche:
Cancella tutti gli ordini pendenti (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop).
Non influisce sulle posizioni aperte sul mercato.
Fornisce un feedback sull'esecuzione in tempo reale tramite la scheda Esperti.
Aiuta i trader a reimpostare rapidamente la strategia degli ordini pendenti senza intervento manuale.
Utilizzo:
Collegare lo script al grafico MT5.
Lo script scansionerà ed eliminerà automaticamente tutti gli ordini pendenti.
Per ogni ordine eliminato viene visualizzato un messaggio di conferma nella scheda Esperti.
Nota:
Questo script non chiude le operazioni attive, ma rimuove solo gli ordini in sospeso.
Assicurarsi di voler rimuovere tutti gli ordini in sospeso prima di eseguire lo script.
Funziona su tutti i simboli di trading del conto, non solo sul grafico allegato.