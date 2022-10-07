Delete Only Pending Orders Script MT4

UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 è un indicatore di trading ad alte prestazioni non ridipinto, progettato per scalper, day trader e swing trader che richiedono segnali accurati e in tempo reale in mercati in rapida evoluzione. Sviluppato da Usman Zabir (UZFX-LABS), questo indicatore combina l'analisi dell'andamento dei prezzi, la conferma dei trend e il filtraggio intelligente per generare segnali di acquisto e vendita ad alta probabilità su tutte le coppie di valute e tutti i timeframe.