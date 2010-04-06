Total TP SL and Timer Indicator MT4

L'indicatore UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT4 è progettato per fornire un monitoraggio in tempo reale dei valori totali di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) in tutte le operazioni aperte e in sospeso. Inoltre, include un timer per il conto alla rovescia delle candele che indica il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente.


Caratteristiche principali:


Calcola automaticamente il profitto e la perdita totali attesi da tutte le operazioni attive e dagli ordini in sospeso.

Visualizza il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente, aiutando i trader a gestire in modo efficiente le entrate e le uscite.

Gli utenti possono configurare i colori del testo, le dimensioni dei caratteri e il posizionamento per una migliore visibilità.

Design semplice e leggero che non ingombra il grafico.


Input dell'utente:

Scegliere i colori per la visualizzazione del Take Profit e dello Stop Loss.

Personalizzare il colore del testo del timer delle candele.

Regolare la dimensione e il posizionamento dei caratteri sul grafico.

Caso d'uso:


✔️ Ideale per i trader che desiderano una rapida panoramica dei livelli di rischio e di rendimento senza dover controllare manualmente ogni ordine.

✔️ Adatto agli scalper e ai day trader che si affidano ai tempi di chiusura delle candele per un'esecuzione precisa delle operazioni.

✔️ Migliora la gestione del rischio tenendo d'occhio i livelli di profitto e di perdita potenziali in un colpo d'occhio.

