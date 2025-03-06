Margin Required and Max Lot Size Can Open
- librerie
- Muhammad Usman Siddique
- Versione: 1.0
Lo script UZFX™ - Margine richiesto e dimensione massima del lotto per MetaTrader 5 (MT5) è stato progettato per aiutare i trader a determinare rapidamente il margine richiesto per aprire una posizione a 1 lotto e a calcolare la dimensione massima del lotto che possono negoziare in base al patrimonio netto del conto corrente. Questo strumento è essenziale per la gestione del rischio e il dimensionamento delle posizioni, consentendo ai trader di pianificare le loro operazioni in modo efficiente.
Caratteristiche:
Calcola il margine necessario per aprire un'operazione di 1 lotto sul simbolo selezionato.
Determina la dimensione massima del lotto che un trader può aprire in base al capitale disponibile.
Utilizza il prezzo Ask corrente per un calcolo accurato del margine.
Visualizza i risultati direttamente sul grafico utilizzando la funzione Commento.
Aiuta i trader a ottimizzare il dimensionamento delle posizioni gestendo al contempo la leva finanziaria e il rischio.
Utilizzo:
Collegare lo script al grafico del simbolo di trading desiderato.
Lo script calcolerà e visualizzerà i risultati:
Margine richiesto per 1 lotto
Dimensione massima del lotto negoziabile in base al capitale disponibile
I risultati vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro del grafico.
Nota:
Lo script utilizza un tipo di ordine BUY per il calcolo del margine.
La dimensione massima del lotto è calcolata in base all'equity, non al margine libero.
Questo script non effettua operazioni di trading; è puramente informativo.
Sviluppatore: Usman Zabir - UZFX
Versione: 1.00
Anno: 2025
