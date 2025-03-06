Margin Required and Max Lot Size Can Open

3
Lo script UZFX™ - Margine richiesto e dimensione massima del lotto per MetaTrader 5 (MT5) è stato progettato per aiutare i trader a determinare rapidamente il margine richiesto per aprire una posizione a 1 lotto e a calcolare la dimensione massima del lotto che possono negoziare in base al patrimonio netto del conto corrente. Questo strumento è essenziale per la gestione del rischio e il dimensionamento delle posizioni, consentendo ai trader di pianificare le loro operazioni in modo efficiente.

Caratteristiche:

Calcola il margine necessario per aprire un'operazione di 1 lotto sul simbolo selezionato.
Determina la dimensione massima del lotto che un trader può aprire in base al capitale disponibile.
Utilizza il prezzo Ask corrente per un calcolo accurato del margine.
Visualizza i risultati direttamente sul grafico utilizzando la funzione Commento.
Aiuta i trader a ottimizzare il dimensionamento delle posizioni gestendo al contempo la leva finanziaria e il rischio.
Utilizzo:

Collegare lo script al grafico del simbolo di trading desiderato.
Lo script calcolerà e visualizzerà i risultati:
Margine richiesto per 1 lotto
Dimensione massima del lotto negoziabile in base al capitale disponibile
I risultati vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro del grafico.
Nota:

Lo script utilizza un tipo di ordine BUY per il calcolo del margine.
La dimensione massima del lotto è calcolata in base all'equity, non al margine libero.
Questo script non effettua operazioni di trading; è puramente informativo.
Sviluppatore: Usman Zabir - UZFX
Versione: 1.00
Anno: 2025
Prodotti consigliati
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly per MetaTrader 5 (MT5) è un potente strumento che consente ai trader di chiudere immediatamente tutte le posizioni attive sul mercato con un'unica esecuzione. Questo script è ideale per la gestione delle operazioni di emergenza, aiutando i trader a uscire rapidamente dal mercato in caso di alta volatilità, eventi di cronaca o aggiustamenti della strategia. Caratteristiche: Chiude tutte le posizioni aperte di acquisto e vendita su tut
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Delete Only Pending Orders per MetaTrader 5 (MT5) è uno strumento semplice ma efficace che rimuove automaticamente tutti gli ordini in sospeso (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) dal conto di trading. Questo script è ideale per i trader che desiderano cancellare istantaneamente gli ordini in sospeso senza influenzare le posizioni attive sul mercato. Scopri tutti i miei altri indicatori ed EA per MT4/MT5 >> QUI Caratteristiche: Cancella tutti gli ordini pendenti (Buy
FREE
CloseAllOrders at once
Lamont Simone Reynecke
librerie
Simple program i created, to help close all your orders instantly when you are busy scalping the market or if you want to avoid news days but still have a lot of orders and pending orders open and can't close them in time.. with this script all you're problems will be solved. Simple drag and drop and the script automatically does it's thing, quick and easy  also a very good tool to use when scalping
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
librerie
Lo script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly per MetaTrader 5 (MT5) è un potente strumento che consente ai trader di spostare rapidamente lo stop loss di tutte le posizioni aperte al loro prezzo di entrata, assicurando operazioni prive di rischio. Questo script è particolarmente utile per gestire in modo efficiente le operazioni attive, assicurando che una volta che una posizione si muove favorevolmente, il trader sia protetto da potenziali perdite. (Visitate il profilo e controllate
FREE
MarketPro toolkit
Johannes Hermanus Cilliers
librerie
Start earning profits by copying All trades are sent by our successful Forex trader & are extremely profitable. You can earn profits by copying trades daily Trial Period included You'll also get access to extremely powerful trading education which is designed in a simple way for you to become a profitable trader, even if you have no trading experience. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbpage=vip
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilità
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.67 (9)
Indicatori
It is the MQL5 version of zero lag MACD that was available for MT4 here: https://www.mql5.com/en/code/9993 Also there was a colored version of it here but it had some problems: https://www.mql5.com/en/code/8703 I fixed the MT4 version which has 95 lines of code. It took me 5 days to write the MT5 version.(reading the logs and testing multiple times and finding out the difference of MT5 and MT4!) My first MQL5 version of this indicator had 400 lines of code but I optimized my own code again and n
FREE
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
librerie
Library to add the Information Panel to your Expert Advisor for MetaTrader 5. We can not guarantee that the information and interface of the program will give you a profit on deals, but we will definitely say that even the simplest interface of the program can strengthen the first impression. Detailed description and instructions for adding our panel to your Expert Advisor are in our blog: LIB - EAPADPRO Step-by-step instruction Detailed description of our panel and instructions for using EAPADP
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilità
Exact Time — detailed time on the seconds chart. The utility shows the opening time of the selected candle. This is necessary when working with seconds charts. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an object Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font size Color — text color
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. -   Indicatori più utili L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'angolo in alt
FREE
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.41 (22)
Utilità
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilità
Indicator Name: MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection ( BUY /
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicatori
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
Utilità
This Small tool allows you to define a time counter in minutes for the closing of your positions according to the number of minutes you have set. For example if you set it to 30 Min, the tool will close each open position after 30 minutes from its opening. The settings ACTIVE: It is to activate the tool and use it to close your positions after the number of minutes defined. MANAGE: you to choose with the symbols managed by the tool. Choose "ALL CURENCY" if you want the system to apply to
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicatori
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Tetris for MT5
Taras Slobodyanik
3 (1)
Utilità
The Tetris — the most famous time killer is now on MT. Game develops active logic, attention and speed of decision making. This is a classic version of the game, no frills, but you can still adjust the size of the glass, the scale of the game, the color of the figures, and the desired speed. The game is made as an indicator. Control Keys: 'W,A,S,D' or 'Cursor' or 'NumPad'. S — Start new game. C — Continue previous game. P — pause on / off. Space  — drop a figure. Esc — exit to menu.
FREE
Growth Guard Indicator MT5
Jaron Clegg
Utilità
Growth Guard Indicator – The Backbone of Precision Monitoring Stay in control of your trading portfolio with dynamic insights into your external EAs’ performance. The Growth Guard Indicator is an essential tool designed to work seamlessly with the Growth Guard EA , providing real-time data on your external Expert Advisors’ (EAs) performance. With its unique rolling profit factor feature, the Growth Guard Indicator helps you monitor profitability over a customizable time frame, ensuring your port
FREE
BoxFibo MT5
Sergei Kiriakov
Utilità
It is just an alternative fibo lines. mt4 have is a very strange drawing of fibo lines, this utilites was written for mt4, but for mt5 it may not be particularly useful. A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correct
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experts
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilità
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indicatori
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
Absolute currency strength for MT5
Radim Kucera
4.25 (4)
Indicatori
Indicator measures strength of each currency in your list. Main idea: It simply iterates through all combinations of pairs and adds difference between open and close in percent. Parameters: List of currencies - what currencies will be calculated (maximum is 8) Calculation type - from which data will be strength calculated Calculation data input - used as input related to calculation type Symbol suffix - used in case of suffix on symbols, e.g: when your symbols look like EURUSDm, EURUSDmicro etc
FREE
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilità
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Master here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
TradeVantage MT5 Script
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilità
TradeVantage MT5 Script is a user-friendly, efficient tool designed for MetaTrader 5 traders to manage open positions with ease. This script offers four powerful trade management options through a straightforward dialog box, enabling rapid execution on the current chart's symbol. Whether you're looking to close all positions, secure profits, minimize losses, or set positions to break-even, TradeVantage simplifies the process with reliability and precision. Key Features: ·        Close All Positi
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilità
Questo piccolo strumento ti aiuta a definire la gestione del rischio con un semplice trascinamento della linea sul grafico. Ti mostra la dimensione effettiva del lotto calcolata sulla percentuale del conto o sull'importo fisso in denaro direttamente sulla linea. Tutto quello che devi fare è attivare la linea premendo il tasto "t" sulla tastiera e trascinare la linea fino al punto di stop loss. Questo è tutto. Nelle impostazioni puoi definire il colore e la larghezza della linea e del testo, an
FREE
LT Active Symbol Tool for our Trade Panel
Thiago Duarte
4.75 (4)
Utilità
Active Symbol is a tool that works together with our Trade Panel. Since version 1.2 our panel can manage multiple symbols without having to open it in all of them, just one. This tool make this possible, because with it the actual or remote symbol information are saved for our Trade Panel to use. Remember to enable the panel control mode in the all symbols function. If you have some problemas with the shortcut buttons on chart on unpinned mode of Trade Panel try change the tickets digits option.
FREE
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilità
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Follower here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133890 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
librerie
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 5. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a CSV file and some special global variables.
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
3.67 (3)
librerie
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
librerie
Questa libreria ti consentirà di gestire le operazioni utilizzando qualsiasi tuo EA ed è molto facile da integrare su qualsiasi EA, cosa che puoi fare tu stesso con il codice script menzionato nella descrizione e anche esempi demo su video che mostrano il processo completo. - Ordini con limite di posizionamento, limite SL e limite di take profit - Ordini di mercato, mercato SL, mercato TP - Modifica ordine limite - Annulla Ordine - Interroga gli ordini - Cambia leva, margine - Ottieni inf
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
librerie
An   easy to use, fast,  asynchronous   WebSocket library  for MQL5. It supports: ws://   and   wss://  (Secure "TLS" WebSocket) text   and   binary   data It handles: fragmented message  automatically (large data transfer) ping-pong   frames  automatically (keep-alive handshake) Benefits: No DLL required. No OpenSSL installation required. Up to 128 Web Socket Connections from a single program. Various Log Levels for error tracing Can be synchronized to MQL5 Virtual Hosting . Completely native t
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
librerie
La seguente libreria si propone come un mezzo per poter utilizzare le API di OpenAI direttamente sulla metatrader, nella maniera più semplice possibile. Per maggiori approfondimenti sulle potenzialità della libreria, leggere il seguente articolo: https://www.mql5.com/it/blogs/post/756106 I file necessari per usare la libreria li trovate qui: Manuale IMPORTANTE: Per utilizzare l'EA è necessario aggiungere il seguente URL per consentire l'accesso all'API OpenAI c ome mostrato nelle immagini allega
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
librerie
If you're a trader looking to use Binance.com and Binance.us exchanges directly from your MetaTrader 5 terminal, you'll want to check out Binance Library MetaTrader 5. This powerful tool allows you to trade all asset classes on both exchanges, including Spot, USD-M   and COIN-M futures, and includes all the necessary functions for trading activity. Important: you need to have source code to properly implement the library. With Binance Library MetaTrader 5, you can easily add instruments from Bi
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
librerie
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "MQL5\Files" directory. Then it uses these files to automatically build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports that refine it (all of them in one HTML file). Using the WalkForwardBuilder MT5 auxiliary script allows building othe
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
librerie
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions. Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 2: Multiplier Lot (1,2,4,8,16) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 4: SL/Risk Lot calculate based on s
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
librerie
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The library OrderBook History Library reads market book state in the past from archive files, created by OrderBook Recorder . The library can be embedded into you
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
librerie
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Painel De Expert Com Teclado
Roberto Spadim
librerie
Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são: V = venda C = compra Z = zerar posições a mercado S = zerar posições opostas e depois a mercado X = zerar posições opostas Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de: lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEven
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
librerie
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
librerie
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
librerie
Gold plucking machine   Gold plucking machine is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number      -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multiplier        - 
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
librerie
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
librerie
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
librerie
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
More BackTest Results
Yu Zhang
librerie
1. What is this The MT5 system comes with very few optimization results. Sometimes we need to study more results. This library allows you to output more results during backtest optimization. It also supports printing more strategy results in a single backtest. 2. Product Features The results of the optimized output are quite numerous. CustomMax can be customized. The output is in the Common folder. It is automatically named according to the name of the EA, and the name of the same EA will be au
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
librerie
T5L Library is necessary to use the EAs from TSU Investimentos, IAtrader and others. It contains all the functions framework needed to Expert Advisors working properly.  ツ - The Expert Advisors from  TSU Investimentos does not work without this library,  the T5L library can have updates during the year - At this Library you will find several funcionalities like order sends, buy and sell, trigger entry points check, candlestick analyses, supply and demmand marking and lines, and much more. 
AO Core
Andrey Dik
3 (2)
librerie
AO Core is the core of the optimization algorithm, it is a library built on the author's HMA (hybrid metaheuristic algorithm) algorithm. Pay attention to the MT5 Optimization Booster product , which makes it very easy to manage the regular MT5 optimizer . An example of using AO Core is described in the article: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 This hybrid algorithm is based on a genetic algorithm and contains the best qualities and properties of p
EA Toolkit
Esteban Thevenon
librerie
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
SortedByValue
Xiaoyu Huang
librerie
Questa libreria viene utilizzata per ordinare gli array di chiavi e valori, spesso abbiamo bisogno di ordinare i valori. come nel linguaggio Python sorted(key_value.items(), key = lambda kv:(kv[ 1 ], kv[ 0 ])) funzione di importazione Esempio di scenari di utilizzo 1. Gli ordini Grid EA sono ordinati in base al prezzo di apertura void SortedByOpenPride()   {    long     OrderTicketBuffer[];    double   OpenPriceBuffer[];    for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--)      {        if
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
librerie
Want to get all events like Previous/Forecast/Actual values for each news to analyze/predict it? By this simple library you can do it easily,Just import/integrate the library into your system,then get all possible values for each news   Even In Strategy Tester   . Note: Please add the address " https://www.forexfactory.com/ " of news feed at your MT5 tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web request for listed URL. Since the WebRequest() function can't be called from indicator ba
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
librerie
A Simple Moving Average (SMA) is a statistical indicator used in time series analysis. This indicator represents the arithmetic mean of a sequence of values over a specific period of time. SMA is used to smooth short-term fluctuations in data, helping to highlight the overall trend or direction of changes. This aids analysts and traders in better understanding the general dynamics of the time series and identifying potential trends or changes in direction.  More information you can find in Wiki 
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
librerie
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
librerie
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
librerie
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
librerie
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT5
Nino Guevara Ruwano
librerie
This trailing stop application will helping trader to set the trailing stop value for many open positions, that apply a grid or martingale strategy as a solution. So if you apply a grid or martingale strategy (either using an EA or trading manually), and you don't have an application to set a trailing stop, then this application is the solution. For EAs with a single shot strategy, just use the FREE trailing stop application which I have also shared on this forum.
Relative Average Calculator
Abdullah Tanriverdi
librerie
Relative Average Cost of Open Positions Indicator Description:   The “Relative Average Cost of Open Positions” indicator is a powerful tool designed for traders who engage in mean reversion strategies. It calculates the average entry price for both buy and sell positions, considering the total volume of open trades. Here are the key features and advantages of this indicator: Mean Reversion Trading: Mean reversion strategies aim to capitalize on price movements that revert to their historical ave
Altri dall’autore
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 è un indicatore di trading ad alte prestazioni non ridipinto, progettato per scalper, day trader e swing trader che richiedono segnali accurati e in tempo reale in mercati in rapida evoluzione. Sviluppato da Usman Zabir (UZFX-LABS), questo indicatore combina l'analisi dell'andamento dei prezzi, la conferma dei trend e il filtraggio intelligente per generare segnali di acquisto e vendita ad alta probabilità su tutte le coppie di valute e tutti i timeframe.
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly per MetaTrader 5 (MT5) è un potente strumento che consente ai trader di chiudere immediatamente tutte le posizioni attive sul mercato con un'unica esecuzione. Questo script è ideale per la gestione delle operazioni di emergenza, aiutando i trader a uscire rapidamente dal mercato in caso di alta volatilità, eventi di cronaca o aggiustamenti della strategia. Caratteristiche: Chiude tutte le posizioni aperte di acquisto e vendita su tut
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
librerie
Lo script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly per MetaTrader 5 (MT5) è un potente strumento che consente ai trader di spostare rapidamente lo stop loss di tutte le posizioni aperte al loro prezzo di entrata, assicurando operazioni prive di rischio. Questo script è particolarmente utile per gestire in modo efficiente le operazioni attive, assicurando che una volta che una posizione si muove favorevolmente, il trader sia protetto da potenziali perdite. (Visitate il profilo e controllate
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicatori
L'indicatore UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 è progettato per fornire un monitoraggio in tempo reale dei valori totali di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) in tutte le operazioni aperte e in sospeso. Inoltre, include un timer per il conto alla rovescia delle candele che indica il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente. (Visitate il profilo e controllate tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non dimenticate di dare una recensione) Caratteristiche principali: Calcola automaticame
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly per MetaTrader 4 (MT4) è un potente strumento che consente ai trader di spostare rapidamente lo stop loss di tutte le posizioni aperte al loro prezzo di entrata, assicurando operazioni prive di rischio. Questo script è particolarmente utile per gestire in modo efficiente le operazioni attive, assicurando che una volta che una posizione si muove favorevolmente, il trader sia protetto da potenziali perdite. (Visitate il profilo e controllate
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
librerie
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly è uno script MetaTrader 5 (MT5) semplice ma potente, progettato per rimuovere istantaneamente tutti gli oggetti di disegno dal grafico attivo. Questo script è utile per i trader che hanno bisogno di ripulire rapidamente i loro grafici dai disegni dell'analisi tecnica, dalle linee di tendenza, dagli strumenti di Fibonacci, dalle etichette di testo e da altri oggetti senza doverli cancellare manualmente uno per uno. Caratteristiche: Elim
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
Live Trades and History Visualizer è un potente indicatore MetaTrader 5 progettato per aiutare i trader a monitorare le posizioni aperte e chiuse con indicazioni visive cristalline. Sia che si tratti di monitorare le operazioni in tempo reale o di analizzare le performance passate, questo strumento fornisce visualizzazioni intuitive e personalizzabili dei punti di entrata/uscita, dei profitti/perdite e delle statistiche delle operazioni, direttamente sul grafico. Visitate il profilo e controll
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Features: Closes   all open Buy and Sell positions   across all symbols. Uses the latest   Bid/Ask price   for accurate execution. Helps t
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Experts
UZFX Daily Trade Guard EA è uno strumento semplice e potente per la gestione del conto e del rischio su MetaTrader 4 (MT4), progettato per proteggere il tuo conto di trading monitorando i limiti giornalieri di profitto e perdita. Creato da (UZFX LABS), un esperto di forex di fiducia, questo Expert Advisor (EA) non apre operazioni, ma si concentra sull'applicazione delle tue regole di gestione del rischio per interrompere il trading quando vengono raggiunti i limiti. Aiuta i trader di tutti i liv
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Delete Only Pending Orders per MetaTrader 5 (MT5) è uno strumento semplice ma efficace che rimuove automaticamente tutti gli ordini in sospeso (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) dal conto di trading. Questo script è ideale per i trader che desiderano cancellare istantaneamente gli ordini in sospeso senza influenzare le posizioni attive sul mercato. Scopri tutti i miei altri indicatori ed EA per MT4/MT5 >> QUI Caratteristiche: Cancella tutti gli ordini pendenti (Buy
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
L'indicatore UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT4 è progettato per fornire un monitoraggio in tempo reale dei valori totali di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) in tutte le operazioni aperte e in sospeso. Inoltre, include un timer per il conto alla rovescia delle candele che indica il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente. (Visitate il profilo e controllate tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non dimenticate di dare una recensione) Caratteristiche principali: Calcola automaticame
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execut
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
UzFx-Local Currency Converter-MT5 è un indicatore potente e facile da usare, progettato per i trader che desiderano monitorare i loro profitti e perdite (P&amp;L) fluttuanti e giornalieri sia in USD che nella loro valuta locale. Questo strumento fornisce una conversione in tempo reale utilizzando un tasso di cambio definito dall'utente, aiutando i trader a visualizzare le loro performance di trading in modo più efficace. (Visita il profilo e guarda tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non diment
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
librerie
Lo script UZFX - Delete Only Pending Orders per MetaTrader 4 (MT4) è uno strumento semplice ma efficace che rimuove automaticamente tutti gli ordini in sospeso (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) dal conto di trading. Questo script è ideale per i trader che desiderano cancellare istantaneamente gli ordini in sospeso senza influenzare le posizioni attive sul mercato. Scopri tutti gli altri indicatori ed EA per MT4/MT5 >> QUI Caratteristiche: Cancella tutti gli ordini pendenti (Buy Lim
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
UzFx-Local Currency Converter-MT4 è un indicatore potente e facile da usare, progettato per i trader che desiderano monitorare i loro profitti e perdite (P&amp;L) fluttuanti e giornalieri sia in USD che nella loro valuta locale. Questo strumento fornisce una conversione in tempo reale utilizzando un tasso di cambio definito dall'utente, aiutando i trader a visualizzare le loro performance di trading in modo più efficace. (Visita il profilo e guarda tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non diment
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicatori
“Questo strumento di trading segreto è stato bandito dalle società di consulenza (non vogliono che lo sappiate!)”. Scoprite l'ultimo vantaggio di trading - senza EA! (Realizzato per i trader, da un trader. Non un robot - solo pura potenza di trading!) Avete difficoltà con i falsi breakout, le inversioni improvvise o la manipolazione del mercato? Questo potente strumento di trading vi fornisce segnali precisi al laser anche quando i mercati si muovono velocemente, aiutandovi a individuare e
Filtro:
Daniel Butogwa Kahindi
554
Daniel Butogwa Kahindi 2025.06.17 11:16 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Picaro
14
Picaro 2025.05.16 09:48 
 

muy útil para saber maximo lotaje permitido y mas si usas bott

Muhammad Usman Siddique
5385
Risposta dello sviluppatore Muhammad Usman Siddique 2025.06.05 06:28
THANKS A LOT
Rispondi alla recensione