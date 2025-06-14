SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator

UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 è un indicatore di trading ad alte prestazioni non ridipinto, progettato per scalper, day trader e swing trader che richiedono segnali accurati e in tempo reale in mercati in rapida evoluzione. Sviluppato da Usman Zabir (UZFX-LABS), questo indicatore combina l'analisi dell'andamento dei prezzi, la conferma dei trend e il filtraggio intelligente per generare segnali di acquisto e vendita ad alta probabilità su tutte le coppie di valute e tutti i timeframe.


🔹 Caratteristiche principali

✅ Rilevamento intelligente dei segnali: identifica con precisione le forti inversioni di tendenza e i modelli di continuazione.

✅ Scalping su più intervalli di tempo: funziona perfettamente su M1, M5, M15, M30, H1, H4 e intervalli di tempo superiori.

✅ Avvisi personalizzabili: ricevi notifiche pop-up, e-mail e mobili per ogni segnale (configurabile).

✅ Frecce visive chiare – Frecce blu (ACQUISTA) e rosse (VENDITA) facili da individuare sul grafico.

✅ Intensità del segnale adattiva – Potenza del segnale regolabile per il trading a breve, medio o lungo termine.

✅ Ideale per Forex, indici e materie prime – Ottimizzato per EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, BTCUSD e altro ancora.

✅ Interfaccia intuitiva: visualizzazione chiara del grafico senza repainting o segnali in ritardo.


🔹 Come funziona

L'indicatore UZFX SSS analizza l'andamento dei prezzi per rilevare:

✔ Inversioni rialziste: quando il prezzo supera un livello di resistenza chiave dopo un trend ribassista.

✔ Inversioni ribassiste: quando il prezzo scende al di sotto di un livello di supporto chiave dopo un trend rialzista.

✔ Segnali di continuazione del trend – Conferma un forte momentum nella direzione del trend attuale.


L'indicatore utilizza un algoritmo proprietario per filtrare i falsi segnali, garantendo configurazioni di trading di alta qualità.


🔹 Perché i trader amano questo indicatore

🚀 Elevata precisione – Riduce il rumore e si concentra solo sui segnali più forti.

🚀 Nessun repainting – I segnali appaiono solo dopo la chiusura della candela, garantendo affidabilità.

🚀 Flessibile per tutte le strategie – Funziona con lo scalping, il day trading e lo swing trading.

🚀 Facile da usare – Basta applicarlo al grafico e seguire le frecce.

🚀 Avvisi personalizzabili – Non perdere mai un'operazione con le notifiche istantanee.


🔹 Chi dovrebbe utilizzare questo indicatore?

✔ Scalper – Cogli rapidi movimenti di 5-20 pip

✔ Day trader – Trova configurazioni intraday ad alta probabilità

✔ Swing trader – Identifica forti inversioni di tendenza

✔ Principianti – Segnali semplici basati su frecce senza necessità di analisi complesse

✔ Esperti – Utilizzalo come strumento di conferma insieme alla tua strategia


🔹 Inizia subito!

📌 Scarica e installa in pochi secondi

📌 Segui i segnali e fai trading con sicurezza


240990
37
240990 2025.09.20 16:05 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Muhammad Usman Siddique
5210
Risposta dello sviluppatore Muhammad Usman Siddique 2025.09.22 12:15
thanks a lot.
Findolin
1489
Findolin 2025.09.11 19:21 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Muhammad Usman Siddique
5210
Risposta dello sviluppatore Muhammad Usman Siddique 2025.09.12 12:21
Most welcome! Findolin.
Rispondi alla recensione