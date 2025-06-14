SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
- Indicatori
- Muhammad Usman Siddique
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 24 luglio 2025
- Attivazioni: 20
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 è un indicatore di trading ad alte prestazioni non ridipinto, progettato per scalper, day trader e swing trader che richiedono segnali accurati e in tempo reale in mercati in rapida evoluzione. Sviluppato da Usman Zabir (UZFX-LABS), questo indicatore combina l'analisi dell'andamento dei prezzi, la conferma dei trend e il filtraggio intelligente per generare segnali di acquisto e vendita ad alta probabilità su tutte le coppie di valute e tutti i timeframe.
Scopri tutti gli altri miei indicatori MT4/MT5 ed EA >> QUI
Se ti piace questo prodotto, ti prego di lasciare una recensione a 5 stelle. Grazie
🔹 Caratteristiche principali
✅ Rilevamento intelligente dei segnali: identifica con precisione le forti inversioni di tendenza e i modelli di continuazione.
✅ Scalping su più intervalli di tempo: funziona perfettamente su M1, M5, M15, M30, H1, H4 e intervalli di tempo superiori.
✅ Avvisi personalizzabili: ricevi notifiche pop-up, e-mail e mobili per ogni segnale (configurabile).
✅ Frecce visive chiare – Frecce blu (ACQUISTA) e rosse (VENDITA) facili da individuare sul grafico.
✅ Intensità del segnale adattiva – Potenza del segnale regolabile per il trading a breve, medio o lungo termine.
✅ Ideale per Forex, indici e materie prime – Ottimizzato per EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, BTCUSD e altro ancora.
✅ Interfaccia intuitiva: visualizzazione chiara del grafico senza repainting o segnali in ritardo.
🔹 Come funziona
L'indicatore UZFX SSS analizza l'andamento dei prezzi per rilevare:
✔ Inversioni rialziste: quando il prezzo supera un livello di resistenza chiave dopo un trend ribassista.
✔ Inversioni ribassiste: quando il prezzo scende al di sotto di un livello di supporto chiave dopo un trend rialzista.
✔ Segnali di continuazione del trend – Conferma un forte momentum nella direzione del trend attuale.
L'indicatore utilizza un algoritmo proprietario per filtrare i falsi segnali, garantendo configurazioni di trading di alta qualità.
🔹 Perché i trader amano questo indicatore
🚀 Elevata precisione – Riduce il rumore e si concentra solo sui segnali più forti.
🚀 Nessun repainting – I segnali appaiono solo dopo la chiusura della candela, garantendo affidabilità.
🚀 Flessibile per tutte le strategie – Funziona con lo scalping, il day trading e lo swing trading.
🚀 Facile da usare – Basta applicarlo al grafico e seguire le frecce.
🚀 Avvisi personalizzabili – Non perdere mai un'operazione con le notifiche istantanee.
🔹 Chi dovrebbe utilizzare questo indicatore?
✔ Scalper – Cogli rapidi movimenti di 5-20 pip
✔ Day trader – Trova configurazioni intraday ad alta probabilità
✔ Swing trader – Identifica forti inversioni di tendenza
✔ Principianti – Segnali semplici basati su frecce senza necessità di analisi complesse
✔ Esperti – Utilizzalo come strumento di conferma insieme alla tua strategia
🔹 Inizia subito!
📌 Scarica e installa in pochi secondi
📌 Segui i segnali e fai trading con sicurezza
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.