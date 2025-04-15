Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5

"Questo strumento di trading segreto è stato bandito dalle società di consulenza (non vogliono che lo sappiate!)".

🎯 Scoprite l'ultimo vantaggio di trading - senza EA! (Realizzato per i trader, da un trader. Non un robot - solo pura potenza di trading!)

Avete difficoltà con i falsi breakout, le inversioni improvvise o la manipolazione del mercato? Questo potente strumento di trading vi fornisce segnali precisi al laser anche quando i mercati si muovono velocemente, aiutandovi a individuare entrate ad alta probabilità come un professionista!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Il mio consiglio: - Impostazione della migliore potenza del segnale
Per tutti i tipi di (coppie FX / Oro / Indici / Crypto) ecc...
Scegliere la TF desiderata e modificare il valore del segnale dalla scheda di input prima di eseguire il test di ritorno.
>> (4 o 5) >> per 1m / 5m / 15m / 30m / 1H / 4H
>> (2 o 3) >> per giornaliero / settimanale / mensile
---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'indicatore UZFX-Alpha Strike Signals-MT5 è uno strumento di trading potente e multifunzionale, progettato per i trader che non possono utilizzare gli EA a causa delle restrizioni imposte dalle aziende.

L'indicatore traccia frecce di acquisto/vendita con distanza, dimensioni e colori personalizzabili, insieme a livelli di trading (entrata, stop loss e take profit multipli) basati su rapporti flessibili di rischio-rendimento.

Una caratteristica fondamentale è la sua versatilità: funziona per scalper, day trader, swing trader e position trader su tutti i timeframe. L'indicatore include il monitoraggio del movimento dei punti in tempo reale, la visualizzazione dell'azione dei prezzi e un pannello di stato dei segnali con suggerimenti per il trading. Offre inoltre avvisi (popup, e-mail, mobile) e un tema scuro/chiaro per una migliore visibilità.

Questo strumento aiuta i trader a eseguire manualmente operazioni ad alta probabilità senza affidarsi agli EA, rendendolo ideale per le sfide delle società di prop e per i conti live.

Sia che si operi con scalping veloci o con oscillazioni a lungo termine, gli Alpha Strike Signals si adattano alla vostra strategia mantenendo la gestione del rischio automatizzata.


🔥 PERCHÉ LE SOCIETÀ DI PROPS LO ODIANO:

✅ Non servono EA - Perfetto per le aziende che bloccano il trading automatico!
✅ Cattura le mosse rapide - Ottiene segnali precisi su pump & dumps.
Blocca la manipolazione del mercato - Filtra le mosse false.
✅ Funziona per tutti gli stili - Scalping, Day Trading, Swing Trading!

💎 CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Smart Alerts - Non perdere mai un'operazione (Popup, Mobile & Email).
Gestione automatica del rischio - Stop Loss e 5 livelli di take profit.
Tracciamento dei punti in tempo reale - Per vedere l'andamento dei profitti in tempo reale!
Modalità buio/luce - Per operare comodamente di giorno e di notte.

📈 A CHI È RIVOLTO?

Sfidanti della Prop Firm (nessuna restrizione per gli EA!)
Traders manuali che desiderano un vantaggio sleale.
Principianti stanchi di fakeout e operazioni perdenti.
Esperti in cerca di segnali di conferma.

⚠️ ATTENZIONE: una volta constatata l'accuratezza di questo indicatore, vi chiederete come avete fatto a fare trading senza di esso!

Nota:- Nessun indicatore fornisce una garanzia di vincita del 100%. Ma se si gioca in modo intelligente si può ottenere il meglio del meglio da questo indicatore.


Visitate la pagina del profilo per controllare altri indicatori ed EA per MT4/MT5.
Per favore non dimenticate di dare una recensione. Grazie!
