Benvenuti nel Dow Jones EA degli Stati Uniti30

US30 Dow Jones EA: padroneggiare il dinamico Dow Jones


L’US30, noto anche come Dow Jones, è uno degli indici più popolari sul mercato. Nonostante la pletora di consulenti esperti disponibili, pochi riescono nel lungo periodo senza fare affidamento su strategie rischiose come Grid, Martingale o Recovery, che spesso portano a scarsi risultati in termini di rapporto rischio-rendimento. A causa delle sue complesse dinamiche di mercato e dell’elevata volatilità, soprattutto durante la sessione di New York, il Dow Jones può essere difficile da navigare. I market maker spesso prendono di mira gli stop loss, sfruttando i livelli di supporto e resistenza per attivare ordini di grandi dimensioni una volta che la liquidità è abbondante.


Presentazione del Dow Jones EA US30, progettato per seguire i movimenti intelligenti del denaro, offrendo un rapporto rischio/rendimento favorevole senza ricorrere a strategie pericolose. Questo EA utilizza uno stile di trading unico e innovativo, utilizzando molteplici strategie per massimizzare i profitti e minimizzare le perdite in condizioni di mercato incerte.


Abbraccia il potere del trading intelligente con US30 Dow Jones EA e naviga nel Dow Jones con sicurezza!


Caratteristiche principali:


1-Indipendente dal broker: fai trading senza problemi con qualsiasi broker tu preferisca.

2-Rapporto rischio-rendimento ottimale: progettato per risultati di trading superiori.

3-Facile da usare: ideale sia per i principianti che per i trader esperti.

4-Adatto ai principianti: semplificato con impostazioni codificate, libero da numerosi file impostati e collegamenti esterni.

5-Approvato dalle aziende di oggetti di scena: perfetto per il commercio di aziende di oggetti di scena, garantendo prestazioni conformi.

6-Approccio di trading innovativo: offre un metodo di trading unico ed efficace, deviando dalle strategie convenzionali di market-making.

7-Strategie versatili: si adatta alle varie dinamiche del mercato, rendendolo imprevedibile rispetto ai tempi e ai movimenti standard del mercato.


Migliora il tuo gioco di trading con US30 Dow Jones EA: il futuro del trading intelligente è qui.


Punti salienti:

  • Semplice e facile da usare: collega l'EA con qualsiasi intervallo temporale al grafico dei simboli delle coppie Dow Jones (US30, W30, US30Cash, DJ30, ecc.)
  • Nessuna griglia/nessuna martingala/nessuna gestione rischiosa del denaro
  • Saldo minimo del conto: 50 $
  • Compatible FIFO: questo prodotto altamente affidabile è conforme a tutte le regole e gli standard commerciali, oltre ad essere adatto a principianti, professionisti e investitori
  • È possibile utilizzare un'impostazione predefinita sui conti gestiti da un'azienda Prop o da un'azienda finanziata


Chi siamo:

Come operatori bancari, siamo stati felici di aiutare amici e colleghi a promuovere le loro capacità di trading, ma non abbiamo potuto rilasciare un sistema automatico ufficiale a causa di conflitti di interessi! Le cose sono cambiate e finalmente ce l'abbiamo fatta!    


Recensioni
z
140
z 2025.07.02 18:31 
 

The US30 EA from Babak has shown excellent performance since the last update. In June my trading results have improved significantly, with consistent profits and minimal drawdown. The EA adapts well to different market conditions and manages risk very effectively. I am really impressed with the stability and reliability after the update. @see my results from june in comment section https://www.mql5.com/en/market/product/126120#!tab=comments&page=1&comment=57397012 The US30 EA is, along with the GoldMind EA from Babak, one of my favorite expert advisors. Both have delivered impressive results and proven to be reliable tools for automated trading. I really appreciate their performance and consistency in different market conditions. Let’s see what the markets bring—there’s still a lot of 2025 ahead! Thank you, Babak, for the great software and the very friendly and competent support over the past years.

gabriel hencz
153
gabriel hencz 2025.01.02 16:00 
 

I love Babak, every time I wrote to him he answered and was very helpful. In addition, he answered as long as I had questions on New Year's Eve. I used three products: US30, US100, GoldMind. They're still in testing, but I think I'll be buying all the AI ​​from him. I will let you know soon when all AI is ready and tested.

Adam Moosa
614
Adam Moosa 2024.12.24 15:54 
 

I recently started using US30 DOW JONES EA, and although I haven't had the chance to use it for an extended period, I am extremely impressed with the level of support provided by the developer. He has been consistently available to assist with any questions or issues, demonstrating a genuine commitment to customer satisfaction. My results with his other products have been amazingly good so far, and that's why I am confident that this is another successful product. His professionalism and responsiveness make me confident in the product's quality and potential. I'm excited to continue exploring its features and benefits.

Rispondi alla recensione