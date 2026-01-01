Alpha Trend Premium

Alpha Trend Premium – Expert Advisor para MetaTrader 5

Alpha Trend Premium é um Expert Advisor desenvolvido em MQL5, projetado para operações automáticas baseadas em tendência, utilizando uma combinação objetiva de Médias Móveis Exponenciais (EMA) e RSI, com gerenciamento de risco real e regras rigorosas de controle operacional.

O robô foi criado para operar somente em condições favoráveis de mercado, priorizando disciplina, simplicidade e proteção de capital.
Não utiliza martingale, grid ou técnicas de risco elevado.

Estratégia de Operação

O Alpha Trend Premium identifica oportunidades de compra e venda com base em:

  • Cruzamento e alinhamento da EMA rápida (50) com a EMA lenta (200)

  • Confirmação da força da tendência através do RSI

  • Entradas apenas quando o mercado apresenta estrutura clara de tendência

Condições de Compra (BUY)

  • EMA rápida acima da EMA lenta

  • RSI acima de 55 e abaixo de 70

Condições de Venda (SELL)

  • EMA rápida abaixo da EMA lenta

  • RSI abaixo de 45 e acima de 30

Principais Recursos

  • Estratégia de tendência com confirmação por RSI

  • Sem martingale e sem grid

  • Apenas uma operação por vez

  • Gerenciamento de risco baseado em percentual do saldo

  • Stop Loss e Take Profit fixos em pontos

  • Filtro de spread máximo

  • Controle de horário operacional

  • Limite de perdas diárias

  • Execução 100% automática

  • Compatível com contas demo e reais

Gerenciamento de Risco

  • Cálculo automático do lote com base no percentual de risco configurado

  • Stop Loss obrigatório em todas as operações

  • Take Profit definido previamente

  • Bloqueio automático de novas operações ao atingir o limite diário de perdas

Horário de Operação

O robô opera apenas dentro do horário configurado, por padrão:

  • Sessão de Londres até Nova York

  • Evita operações fora dos períodos de maior liquidez do mercado

Timeframe e Ativos Recomendados

  • Timeframe: M5

  • Ativos: Pares Forex com alta liquidez e spread reduzido
    (Ex.: EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Aviso de Risco

Operações no mercado financeiro envolvem riscos.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Recomenda-se o uso em conta demo antes de operar em conta real.


