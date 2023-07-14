Easy ICT Price Action MT4
- Indicatori
- Han Qin Lin
- Versione: 7.7
- Aggiornato: 30 dicembre 2023
- Attivazioni: 10
Nel mercato finanziario, un'analisi di mercato accurata è cruciale per gli investitori. Per aiutare gli investitori a comprendere meglio le tendenze di mercato e la liquidità, forniamo un manuale utente per l'analisi di mercato avanzata. Ecco una breve introduzione ad alcune delle funzionalità e dei metodi di implementazione:
1. Visualizzazione della Struttura di Mercato ad Alto Timeframe:
Impostando i parametri, è possibile visualizzare la struttura di mercato ad alto timeframe sul grafico. Ciò aiuterà a comprendere meglio le tendenze generali e la struttura del mercato. È possibile personalizzare l'intervallo di tempo in base alle proprie esigenze e visualizzare la struttura di mercato sul grafico.
2. Visualizzazione della Liquidità:
La liquidità è uno degli indicatori importanti nel mercato. Impostando i parametri, è possibile visualizzare la liquidità degli acquirenti e dei venditori sul grafico. È possibile personalizzare il testo e i colori per identificare meglio i diversi livelli di liquidità. È anche possibile scegliere di visualizzare la liquidità durante la sessione di Londra AM e l'ora di pranzo di New York.
3. Visualizzazione del Gap del Valore Equo:
Il gap del valore equo si riferisce alla differenza tra il prezzo di mercato e il valore equo. Impostando i parametri, è possibile visualizzare il gap del valore equo sul grafico e utilizzare colori diversi per indicare se sta aumentando o diminuendo. Ciò aiuterà a comprendere meglio la relazione tra domanda e offerta nel mercato.
4. Visualizzazione della Sessione AM di Londra:
La sessione AM di Londra è un periodo di tempo importante nel mercato forex. Impostando i parametri, è possibile visualizzare l'intervallo di tempo della sessione AM di Londra sul grafico e personalizzare il colore dello sfondo e lo stile della linea. Ciò aiuterà a comprendere meglio le caratteristiche e le tendenze del mercato di Londra.
5. Visualizzazione dell'Ora di Apertura di New York:
L'ora di apertura di New York è un altro momento importante nel mercato forex. Impostando i parametri, è possibile visualizzare l'ora di apertura di New York sul grafico e personalizzare i colori e lo stile delle linee. Ciò aiuterà a comprendere meglio la situazione di apertura del mercato di New York.
6. Visualizzazione del Gap dell'Intervallo di Apertura:
Il gap dell'intervallo di apertura si riferisce alla differenza tra il prezzo di apertura di mercato e il prezzo di chiusura del giorno precedente. Impostando i parametri, è possibile visualizzare il gap dell'intervallo di apertura sul grafico e personalizzare i colori per l'identificazione. Ciò aiuterà a comprendere meglio la situazione di apertura del mercato.
7. Visualizzazione del Silver Bullet Time:
Il Silver Bullet Time si riferisce a punti speciali nel mercato. Impostando i parametri, è possibile visualizzare il Silver Bullet Time sul grafico e personalizzare i colori per l'identificazione. Ciò aiuterà a cogliere meglio le opportunità importanti nel mercato.
8. Visualizzazione della Sessione AM di New York:
La sessione AM di New York è un altro periodo di tempo importante nel mercato forex. Impostando i parametri, è possibile visualizzare l'intervallo di tempo della sessione AM di New York sul grafico e personalizzare il colore dello sfondo e lo stile della linea. Ciò aiuterà a comprendere meglio le caratteristiche e le tendenze del mercato di New York.
9. Visualizzazione della Sessione PM di New York:
La sessione PM di New York è un altro periodo di tempo importante nel mercato forex. Impostando i parametri, è possibile visualizzare l'intervallo di tempo della sessione PM di New York sul grafico e personalizzare il colore dello sfondo e lo stile della linea. Ciò aiuterà a comprendere meglio le caratteristiche e le tendenze del mercato di New York.
10. Visualizzazione dei Livelli di Prezzo Massimo/Minimo Precedenti su Base Giornaliera/Settimanale/Mensile:
Impostando i parametri, è possibile visualizzare i livelli di prezzo massimo e minimo precedenti sul grafico su base giornaliera, settimanale e mensile. Ciò aiuterà a comprendere meglio le tendenze dei prezzi e i livelli importanti nel mercato.
Queste sono alcune delle funzionalità e dei metodi di implementazione della nostra analisi di mercato avanzata. È possibile regolare i parametri in base alle proprie esigenze e aggiungere i frammenti di codice al proprio codice per ottenere la funzionalità desiderata. Speriamo che questo manuale utente ti aiuti a analizzare e prendere decisioni migliori nel mercato. Buona fortuna con i tuoi investimenti!
This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.