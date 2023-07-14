Easy ICT Price Action MT4

4.88
Nel mercato finanziario, un'analisi di mercato accurata è cruciale per gli investitori. Per aiutare gli investitori a comprendere meglio le tendenze di mercato e la liquidità, forniamo un manuale utente per l'analisi di mercato avanzata. Ecco una breve introduzione ad alcune delle funzionalità e dei metodi di implementazione:
1. Visualizzazione della Struttura di Mercato ad Alto Timeframe:
   Impostando i parametri, è possibile visualizzare la struttura di mercato ad alto timeframe sul grafico. Ciò aiuterà a comprendere meglio le tendenze generali e la struttura del mercato. È possibile personalizzare l'intervallo di tempo in base alle proprie esigenze e visualizzare la struttura di mercato sul grafico.
2. Visualizzazione della Liquidità:
   La liquidità è uno degli indicatori importanti nel mercato. Impostando i parametri, è possibile visualizzare la liquidità degli acquirenti e dei venditori sul grafico. È possibile personalizzare il testo e i colori per identificare meglio i diversi livelli di liquidità. È anche possibile scegliere di visualizzare la liquidità durante la sessione di Londra AM e l'ora di pranzo di New York.
3. Visualizzazione del Gap del Valore Equo:
   Il gap del valore equo si riferisce alla differenza tra il prezzo di mercato e il valore equo. Impostando i parametri, è possibile visualizzare il gap del valore equo sul grafico e utilizzare colori diversi per indicare se sta aumentando o diminuendo. Ciò aiuterà a comprendere meglio la relazione tra domanda e offerta nel mercato.
4. Visualizzazione della Sessione AM di Londra:
   La sessione AM di Londra è un periodo di tempo importante nel mercato forex. Impostando i parametri, è possibile visualizzare l'intervallo di tempo della sessione AM di Londra sul grafico e personalizzare il colore dello sfondo e lo stile della linea. Ciò aiuterà a comprendere meglio le caratteristiche e le tendenze del mercato di Londra.
5. Visualizzazione dell'Ora di Apertura di New York:
   L'ora di apertura di New York è un altro momento importante nel mercato forex. Impostando i parametri, è possibile visualizzare l'ora di apertura di New York sul grafico e personalizzare i colori e lo stile delle linee. Ciò aiuterà a comprendere meglio la situazione di apertura del mercato di New York.
6. Visualizzazione del Gap dell'Intervallo di Apertura:
   Il gap dell'intervallo di apertura si riferisce alla differenza tra il prezzo di apertura di mercato e il prezzo di chiusura del giorno precedente. Impostando i parametri, è possibile visualizzare il gap dell'intervallo di apertura sul grafico e personalizzare i colori per l'identificazione. Ciò aiuterà a comprendere meglio la situazione di apertura del mercato.
7. Visualizzazione del Silver Bullet Time:
   Il Silver Bullet Time si riferisce a punti speciali nel mercato. Impostando i parametri, è possibile visualizzare il Silver Bullet Time sul grafico e personalizzare i colori per l'identificazione. Ciò aiuterà a cogliere meglio le opportunità importanti nel mercato.
8. Visualizzazione della Sessione AM di New York:
   La sessione AM di New York è un altro periodo di tempo importante nel mercato forex. Impostando i parametri, è possibile visualizzare l'intervallo di tempo della sessione AM di New York sul grafico e personalizzare il colore dello sfondo e lo stile della linea. Ciò aiuterà a comprendere meglio le caratteristiche e le tendenze del mercato di New York.
9. Visualizzazione della Sessione PM di New York:
   La sessione PM di New York è un altro periodo di tempo importante nel mercato forex. Impostando i parametri, è possibile visualizzare l'intervallo di tempo della sessione PM di New York sul grafico e personalizzare il colore dello sfondo e lo stile della linea. Ciò aiuterà a comprendere meglio le caratteristiche e le tendenze del mercato di New York.
10. Visualizzazione dei Livelli di Prezzo Massimo/Minimo Precedenti su Base Giornaliera/Settimanale/Mensile:
    Impostando i parametri, è possibile visualizzare i livelli di prezzo massimo e minimo precedenti sul grafico su base giornaliera, settimanale e mensile. Ciò aiuterà a comprendere meglio le tendenze dei prezzi e i livelli importanti nel mercato.
Queste sono alcune delle funzionalità e dei metodi di implementazione della nostra analisi di mercato avanzata. È possibile regolare i parametri in base alle proprie esigenze e aggiungere i frammenti di codice al proprio codice per ottenere la funzionalità desiderata. Speriamo che questo manuale utente ti aiuti a analizzare e prendere decisioni migliori nel mercato. Buona fortuna con i tuoi investimenti!


Recensioni 12
Heiner G.
630
Heiner G. 2024.09.03 16:09 
 

This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.

quantnoemo
31
quantnoemo 2024.01.12 22:20 
 

Great value for money, seems good so far. Thanks han!

nic
201
nic 2023.12.08 11:46 
 

A really good tool. I absolutely love it, Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. thanks

Agent0007
36
Agent0007 2024.09.20 19:08 
 

Hai, kannst du der Indikator richtig beschreiben wie funktioniert damit der Handel in Profit geht, danke dir Voraus hast du für mich ein Video?

kurz Bezeichnungen : SSL,LL, Breaker, Silver Bullet, HH-Bos, HL-Bos, LH-Bos, Orange Farbe........?

Bitte beschreiben. Danke

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2024.09.21 04:07
https://www.mql5.com/en/blogs/post/754826
Heiner G.
630
Heiner G. 2024.09.03 16:09 
 

This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.

quantnoemo
31
quantnoemo 2024.01.12 22:20 
 

Great value for money, seems good so far. Thanks han!

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2024.01.13 10:20
Thank you so much for your recognition! We're delighted to hear that you find our tool to be great value for money. Wishing you a Happy New Year filled with success and joy!
nic
201
nic 2023.12.08 11:46 
 

A really good tool. I absolutely love it, Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. thanks

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2024.01.13 10:15
Thank you so much for your positive feedback! We're delighted to hear that you love our tool. Our team is always here to assist you, and we appreciate your recognition of our helpful and responsive service. If you have any more questions or need further advice, feel free to reach out. Thanks again for choosing our tool!
Thompson8888
20
Thompson8888 2023.11.15 16:21 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2023.11.15 16:38
Thank you for appreciating the indicator. Good luck and happy trading :)
zolid
64
zolid 2023.10.23 21:29 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2023.10.28 06:47
Hello, Easy ICT Price Action is a comprehensive and versatile indicator that has been well-received due to its outstanding performance and affordable price. If you have any questions or concerns while using the indicator, please feel free to provide feedback. Wishing you good luck and happy trading!
itskev G-
95
itskev G- 2023.10.20 02:15 
 

Hi. My name Is Kevin. A few weeks has gone by since, I purchased two products from and the E.A. from David. At first, I found it a little glitchy. However, what Is discovered was it was not in the coding at all. All the products work great. Just do try to download them on too many computers. I think that was my problem. I downloaded it on my laptop when I travel and trade and on my desktop at home in my office. I know when someone spends the time to learn it features and is patient their trading will improve. Good Luck and be Patient.

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2023.10.24 01:51
Hello Kevin! Thank you for sharing your experience and giving a 5-star review. I'm glad to hear that the products are working great for you.I completely agree with you that patience and learning are key to improving trading. If you have any questions or need assistance with using the indicators, feel free to reach out to me. Wishing you good luck and continued success in your trading endeavors!
elite luis
3483
elite luis 2023.09.23 19:56 
 

I've purchase many ict, smt, I must admit honestly this is the BEST! have bought Author both mt4+mt5, and Author is very passionate and take prompt action to fix any issue and open to suggestion, 5 stars, excellent indicator and awesome support responsive author! Well worth every penny spent, Thanks alot! 我购买了很多 ict、smt，老实说我必须承认这是最好的！已经买了 mt4+mt5，作者非常热情，立即采取行动解决任何问题并接受建议，5 颗星，出色的指标和出色的支持响应作者！花的每一分钱都值得，非常感谢！我几乎买了MQL中的所有smt、ict，你的是最好的，排名第一！

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2023.10.24 02:12
Thank you so much for your positive feedback and support! We are honored to receive such high praise from a professional buyer like you. We will continue to improve our products and provide excellent support. Thank you for your trust and blessings. Wishing you all the best!
Bayuajidnd
46
Bayuajidnd 2023.09.16 11:55 
 

Great indicator, definitely help my trading setup as a newbie trader, i can learn while watching the chart, and the support from Han is fantastic, he's amazing. Thanks Han!

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2023.10.24 02:16
Thank you for your positive review! We'll continue to improve our product and provide further assistance. If you have any more questions or need help, feel free to reach out to us. Happy trading!
Shu Hao Li
2140
Shu Hao Li 2023.08.29 05:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2023.10.24 02:23
Thank you for your amazing review! We're thrilled to hear that you find our ICT indicator helpful. Good luck and happy trading.
barko9
160
barko9 2023.08.27 12:19 
 

love this indicator for the reasonable price and for the excellent potential Han is fast responsive and helpful thank u

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2023.10.24 02:28
Thank you for your kind words! We're delighted to hear that you love our indicator and find it reasonably priced. We will continue to provide excellent support and improve our product. If you have any more feedback or need further assistance, please feel free to let us know. Thank you for your support!
man1980
1524
man1980 2023.07.15 16:54 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Han Qin Lin
87690
Risposta dello sviluppatore Han Qin Lin 2023.10.24 02:32
Thank you for purchasing our indicator! We're thrilled to hear that you see promise in it and that you're satisfied with the support we provided. Rest assured, we are committed to continuously improving our indicator and providing regular updates. We will keep you informed of any new developments and enhancements.If you have any further questions or need assistance, please don't hesitate to reach out. We're here to help.
Thank you once again for your purchase and support!
