One Minute Gold
- Indicatori
- Abdulkarim Karazon
- Versione: 1.40
- Aggiornato: 4 settembre 2025
L’Oro di Un Minuto è un sistema di segnali di ingresso con frecce filtrate da volume-prezzo-trend, che aiuta i trader a posizionarsi dal lato giusto del mercato e a cogliere opportunità.
Perché scegliere L’Oro di Un Minuto?
-
TP-SL. Oggetti di take profit e stop loss integrati appaiono sul grafico per ogni segnale. Due metodi: ATR TP-SL e punti fissi TP-SL.
-
Pannello statistiche. Mostra win rate, serie di vittorie/sconfitte e profitto netto sui periodi storici selezionati.
-
Altamente regolabile. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate, ma esistono combinazioni quasi infinite. Basato su 5 regole che devono concordare.
-
No repaint. A differenza di altri, le frecce e funzioni non repaintano MAI!
