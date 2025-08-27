One Minute Gold

L’Oro di Un Minuto è un sistema di segnali di ingresso con frecce filtrate da volume-prezzo-trend, che aiuta i trader a posizionarsi dal lato giusto del mercato e a cogliere opportunità.

Perché scegliere L’Oro di Un Minuto?

  1. TP-SL. Oggetti di take profit e stop loss integrati appaiono sul grafico per ogni segnale. Due metodi: ATR TP-SL e punti fissi TP-SL.

  2. Pannello statistiche. Mostra win rate, serie di vittorie/sconfitte e profitto netto sui periodi storici selezionati.

  3. Altamente regolabile. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate, ma esistono combinazioni quasi infinite. Basato su 5 regole che devono concordare.

  4. No repaint. A differenza di altri, le frecce e funzioni non repaintano MAI!


Ruslan Kolpakov
69
Ruslan Kolpakov 2025.09.04 17:51 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

manolo67
14
manolo67 2025.09.04 08:09 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Abdulkarim Karazon
10422
Risposta dello sviluppatore Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:55
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
999-14096____
14
999-14096____ 2025.08.30 20:15 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Abdulkarim Karazon
10422
Risposta dello sviluppatore Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:54
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
