Exp4 AI Sniper for MT4
- Experts
- Vladislav Andruschenko
- Versione: 25.801
- Aggiornato: 29 luglio 2025
- Attivazioni: 10
Il nostro team è entusiasta di presentare Trading Robot, il consulente esperto di trading intelligente all'avanguardia per il terminale MetaTrader.
AI Sniper è un robot commerciale intelligente e auto-ottimizzante progettato sia per i terminali MT4 .
Utilizzando un algoritmo sofisticato e metodologie di trading all'avanguardia, AI Sniper incarna l'eccellenza nell'ottimizzazione del trading.
Con oltre 15 anni di vasta esperienza sia nei mercati borsistici che azionari, il nostro team ha creato questo Expert Advisor, incorporando caratteristiche innovative di gestione della strategia, funzionalità intelligenti e un'interfaccia grafica intuitiva.
Ogni aspetto di AI Sniper è meticolosamente progettato e supportato da un codice di programma rigorosamente testato.
La sua intelligenza computazionale avanzata opera attraverso complesse analisi tecniche, conducendo migliaia di calcoli matematici con ogni movimento di prezzo.
Ciò consente ad AI Sniper di individuare i punti di ingresso e di uscita ottimali per le operazioni, sia in trend di mercato rialzisti che ribassisti, garantendo l'esecuzione precisa degli ordini ACQUISTO o VENDITA.
Incorporato nella nostra visione, missione e strategia c'è un impegno costante nel fornire ai trader strumenti senza precedenti per il successo.
AI Sniper fonde molteplici funzioni di strategia di trading in un robot di trading unico e completo, pronto a elevare i tuoi sforzi di trading.
Il nostro obiettivo primario è il vostro successo.
Ti invitiamo a scaricare, testare e testimoniare in prima persona le capacità di trasformazione di AI Sniper .
Sperimenta il futuro del trading oggi.
In genere consiglio simboli volatili e coppie di trading. Affinché il consulente esperto possa lavorare costantemente, scegli strumenti di trading volatili.
- Per il trading completamente automatizzato, lo consiglio L'XCustom
- Per il trading manuale completo, consiglio VirtualTradePad
- Basato sul più popolare Expert Advisor TickSniper
Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.