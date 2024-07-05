Exp4 AI Sniper for MT4

2.33

Il nostro team è entusiasta di presentare Trading Robot, il consulente esperto di trading intelligente all'avanguardia per il terminale MetaTrader.

AI Sniper è un robot commerciale intelligente e auto-ottimizzante progettato sia per i terminali  MT4  .

Utilizzando un algoritmo sofisticato e metodologie di trading all'avanguardia, AI Sniper incarna l'eccellenza nell'ottimizzazione del trading.

Con oltre 15 anni di vasta esperienza sia nei mercati borsistici che azionari, il nostro team ha creato questo Expert Advisor, incorporando caratteristiche innovative di gestione della strategia, funzionalità intelligenti e un'interfaccia grafica intuitiva.

Ogni aspetto di AI Sniper è meticolosamente progettato e supportato da un codice di programma rigorosamente testato.

La sua intelligenza computazionale avanzata opera attraverso complesse analisi tecniche, conducendo migliaia di calcoli matematici con ogni movimento di prezzo.

Ciò consente ad AI Sniper di individuare i punti di ingresso e di uscita ottimali per le operazioni, sia in trend di mercato rialzisti che ribassisti, garantendo l'esecuzione precisa degli ordini ACQUISTO o VENDITA.

Incorporato nella nostra visione, missione e strategia c'è un impegno costante nel fornire ai trader strumenti senza precedenti per il successo.

AI Sniper fonde molteplici funzioni di strategia di trading in un robot di trading unico e completo, pronto a elevare i tuoi sforzi di trading.

Il nostro obiettivo primario è il vostro successo.

Ti invitiamo a scaricare, testare e testimoniare in prima persona le capacità di trasformazione di AI Sniper .

Sperimenta il futuro del trading oggi.

Versione MT5
 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare
 Come installare
   Come ottenere i file di registro   Come testare e ottimizzare   Tutti i prodotti di Expforex

In genere consiglio simboli volatili e coppie di trading. Affinché il consulente esperto possa lavorare costantemente, scegli strumenti di trading volatili.


  • Per il trading completamente automatizzato, lo consiglio     L'XCustom  
  • Per il trading manuale completo, consiglio VirtualTradePad
  • Basato sul più popolare Expert Advisor TickSniper


#tag   Expforex, Vladon,   Take Profit, Assistente Forex, Commercio Forex, Assistente Trader , Trailing Profit, Smart Trailing Stop , trading forex, trading forex ai, bot forex, ai nel forex, trading bot forex, bot trading ai, ai per il trading forex, robot forex, robot ai forex, migliore ai per il trading forex, trader ai, segnali forex, mercato forex, miglior bot per il trading ai, myfxbook, trader ai , AI,Artificial Intelligence,Machine Learning,Neural Network,Deep Learning,Computer Vision
Recensioni 3
Apollo1969
398
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

Filtro:
multiuwe
89
multiuwe 2025.09.21 14:59 
 

100 Euro Gewinn, 500 Euro minus offene Positionen. Dies potenziert sich so weiter. Das Konto ist bald bei Manitou!!

1965rex
208
1965rex 2025.04.11 07:02 
 

You can read my comments from №121-134.

Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь. А в ответ тишина Обратная связь просто ''супер''

Vladislav Andruschenko
293275
Risposta dello sviluppatore Vladislav Andruschenko 2025.04.11 15:23
Добрый день.
Понимаем ваше разочарование — неприятно, когда ожидания не совпадают с результатом. Но в трейдинге не бывает чудес: это всегда работа с риском, и ни один советник не может гарантировать прибыль в любых условиях. Что касается «мёртвых душ» — все отзывы настоящие, и мы ни разу не прибегали к накрутке. У каждого пользователя свой опыт: у кого-то советник работает отлично, у кого-то — не заходит. Это нормально, особенно в такой сложной сфере, как автоматическая торговля. Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь.
Rispondi alla recensione