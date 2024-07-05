Exp4 AI Sniper for MT4
- 专家
- Vladislav Andruschenko
- 版本: 25.977
- 更新: 2 十二月 2025
- 激活: 10
我们的团队很高兴推出交易机器人，这是 MetaTrader 终端的尖端智能交易专家顾问。
AI Sniper是一款智能的、自我优化的交易机器人，专为 MT4 终端设计。
AI Sniper利用复杂的算法和尖端的交易方法，体现了交易优化的卓越性。
我们的团队在交易所和股票市场拥有超过 15 年的丰富经验，精心设计了此专家顾问，融合了创新的策略管理功能、智能功能和直观的图形界面。
AI Sniper的每个方面都经过精心设计，并由经过严格测试的程序代码支持。
其先进的计算智能通过复杂的技术分析进行运作，每次价格变动都会进行数千次数学计算。
这使得AI Sniper能够精确定位交易的最佳入场点和出场点，无论是在看涨还是看跌的市场趋势中，确保精确执行买入或卖出订单。
我们的愿景、使命和战略始终致力于为交易者提供无与伦比的成功工具。
AI Sniper将多种交易策略功能融合到一个单一的、全面的交易机器人中，旨在提升您的交易能力。
我们的首要目标是您的成功。
我们邀请您下载、测试并亲眼见证AI Sniper的变革能力。
今天就体验交易的未来。
我一般推荐波动性较大的交易品种和交易对。为了使专家顾问持续工作，请选择波动性较大的交易工具。
- 对于全自动交易，我建议 XCustom
- 对于完全手动交易，我推荐 VirtualTradePad
- 基于最受欢迎的专家顾问 TickSniper
Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.