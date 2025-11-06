Candle Power EA

Portafoglio di 5 Strategie di Mean-Reversion per l’S&P 500

Scrivimi dopo l’Acquisto per ricevere il Manuale in PDF e un link a un Video Esplicativo dettagliato!!!

EA deve essere sempre messo in funzione con un'impostazione!!!

Scarica qui SETFILE e le istruzioni 

Hai paura del prossimo Crash?

Con Candle Power EA non è necessario. L’EA raggruppa cinque Strategie complementari di Mean-Reversion (5 Impostazioni con diversi Metodi di Filtro) sull’S&P 500. Affronta in modo sistematico gli Eccessi — soprattutto nelle Fasi di Stress — e gioca la sua Forza nelle Fasi di Mercato volatili con forti Correzioni. Nelle fasi di mercato normali l’EA si muove in larga parte con il Mercato Complessivo e può quindi fornire Copertura Tattica di Portafoglio e ulteriori Fonti di Rendimento.

Niente Martingala, niente Grid. Chiaramente documentato, Robusto, Pratico. Lungo Storico di Backtest con Dati Tick per oltre 15 Anni e confronto con i Future sull’S&P dal 2008.

Perché questo EA?

  • Focus Crash: uso tattico di Picchi di Volatilità e Mean Reversion nelle Fasi Ribassiste.

  • Portafoglio invece di Strategia Singola: 5 Moduli indipendenticorrelazione più bassa, equity più regolare.

  • Pratica + Tecnologia: progettato da Trader Certificato in Titoli e Gestore di Portafoglio, implementato insieme a un Dipl. Informatico con 15 Anni di Esperienza nella Programmazione di EA.

  • Flessibilmente espandibile: Preset per VIX, Oro (XAUUSD), Petrolio (USOIL/UKOIL) in Sviluppo.

Tracking Live

(Avvio solo pochi Giorni fa)

La Trasparenza è obbligatoria. Risultati Live attuali:

Nota: Nel segnale sono incluse anche altre strategie. Su FX Blue le 5 Strategie contenute nell’EA possono essere seguite in modo isolato su https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

indicando i Magic Numbers.

Moduli di Strategia (incl. Magic Numbers)

Termini: CPI = Candle Power Indicator, RSI = Indice di Forza Relativa.

  1. Big Bad Bug Bounce
    Approccio: RSI + Filtro di Volatilità
    Magic Number: 10001

  2. Marauder Mondays
    Approccio: CPI + Filtro Giorno della Settimana
    Magic Number: 10002

  3. Arachnid Anchors
    Approccio: CPI + Filtro Massimo/Minimo Giornaliero
    Magic Number: 10003

  4. CPI + Daily
    Approccio: CPI + Filtro Massimo/Minimo Giornaliero + Varianti di Uscita
    Magic Number: 10004

  5. Vuoi fare più trading?
    Approccio: CPI + CPI (Conferma del Segnale CPI multilivello)
    Magic Number: 10005

Motore di Segnale & Filtri (Estratto)

  • Ingressi: CPI (Candle Power Indicator), RSI o Combinazioni.

  • Uscite: 7 Varianti (oltre a SL/TP/Trailing Stop), incluse Uscite RSI-/CPI-.

  • Money Management: 8 Metodi, Rischio solo nel Metodo di MM.

  • Stop & Obiettivi: 7 SL, 6 TP, 3 Metodi di Break-Even, più Time Stop.

  • Trend/Volatilità: 2 Medie Mobili (completamente parametrizzabili), Filtro di Volatilità (3 Metodi).

  • Regime/Timing: Massimo/Minimo Giornaliero, Prezzo di Chiusura, Filtri Mese/Settimana/Giorno, Stagionalità, Ciclo dei Tassi, Giorno di Trading, Filtro Candela & Candela Precedente (Colore + %).

Test & Database

  • Backtest su Dati Tick dal 15.10.2010.

  • Allineamento Dati con Future sull’S&P (M1) dal 01.01.2008 (Verifica di Robustezza).

(I Backtest/Analisi non sono Garanzia di Risultati Futuri.)

Frequenza di Trading (media annua)

  • Big Bad Bug Bounce: ca. 35 Operazioni

  • Marauder Mondays: ca. 17 Operazioni

  • Arachnid Anchors: ca. 12 Operazioni

  • CPI + Daily: ca. 21 Operazioni

  • Vuoi fare più trading?: ca. 21 Operazioni

Non ogni Logica opera con la stessa frequenza: alcune 8–17 Operazioni/Anno, altri Moduli più spesso. Questo offre Diversificazione nel Tempo e nei Regimi di Mercato. Il Numero di Operazioni non dice nulla sulla Performance.

Simboli & Preset

  • Principale: S&P 500
    (Mapping Broker es., US500, SPX500USD, US500Cash)

  • Ulteriori Preset (pianificati, non ancora inclusi): VIX, Oro e Petrolio

Prezzo & Modello di Licenza

Vantaggio Early-Adopter:

  • Rilascio Pianificato di ulteriori Impostazioni/Preset per VIX, Oro e Petrolio e possibilmente altri Strumenti entro inizio 2026.

  • I Clienti Esistenti li riceveranno senza Costo aggiuntivo come Update. Per i Nuovi Acquirenti il Prezzo potrà aumentare man mano che cresce l’Ampiezza della Strategia.

Contenuto della Consegna & Supporto

  • EA (.ex4) + 5 Impostazioni (Standard S&P; i Preset per VIX/Oro/Petrolio saranno aggiunti non appena disponibili)

  • Manuale di 60 pagine disponibile in Inglese e Tedesco; ulteriore Traduzione in tutte le Lingue possibile via AI (Quick Start, Parametri, Setups, Best Practices e Note di Rischio)
    Dopo l’Acquisto tramite messaggio MQL5 riceverai un Link di Download (inclusa Verifica dell’Acquirente)

  • Video Esplicativo (DE & EN): link privato solo per gli Acquirentiogni Parametro spiegato in dettaglio

  • Strategie di Esempio per l’uso di Filtri di Stagionalità & Ciclo dei Tassi

  • Supporto via Messaggi MQL5; Update via il Market

Trasparenza & Responsabilità

Il trading comporta Rischi. I Risultati Passati (Backtest/Tracking Live) non Garantiscono la Performance Futura. Inizia in modo conservativo, prova su un Conto Demo, scala in maniera controllata. Non è Consulenza d’Investimento.

