Candle Power EA

Portafoglio di 5 Strategie di Mean-Reversion per l’S&P 500

EA deve essere sempre messo in funzione con un'impostazione!!!

Hai paura del prossimo Crash?

Con Candle Power EA non è necessario. L’EA raggruppa cinque Strategie complementari di Mean-Reversion (5 Impostazioni con diversi Metodi di Filtro) sull’S&P 500. Affronta in modo sistematico gli Eccessi — soprattutto nelle Fasi di Stress — e gioca la sua Forza nelle Fasi di Mercato volatili con forti Correzioni. Nelle fasi di mercato normali l’EA si muove in larga parte con il Mercato Complessivo e può quindi fornire Copertura Tattica di Portafoglio e ulteriori Fonti di Rendimento.

Niente Martingala, niente Grid. Chiaramente documentato, Robusto, Pratico. Lungo Storico di Backtest con Dati Tick per oltre 15 Anni e confronto con i Future sull’S&P dal 2008.

Perché questo EA?

Focus Crash: uso tattico di Picchi di Volatilità e Mean Reversion nelle Fasi Ribassiste .

Portafoglio invece di Strategia Singola: 5 Moduli indipendenti → correlazione più bassa , equity più regolare .

Pratica + Tecnologia: progettato da Trader Certificato in Titoli e Gestore di Portafoglio , implementato insieme a un Dipl. Informatico con 15 Anni di Esperienza nella Programmazione di EA .

Flessibilmente espandibile: Preset per VIX, Oro (XAUUSD), Petrolio (USOIL/UKOIL) in Sviluppo.

Tracking Live

(Avvio solo pochi Giorni fa)

La Trasparenza è obbligatoria. Risultati Live attuali:

Segnale MQL5: https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile

Panoramica FX Blue: https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment

Nota: Nel segnale sono incluse anche altre strategie. Su FX Blue le 5 Strategie contenute nell’EA possono essere seguite in modo isolato su https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

indicando i Magic Numbers.

Moduli di Strategia (incl. Magic Numbers)

Termini: CPI = Candle Power Indicator, RSI = Indice di Forza Relativa.

Big Bad Bug Bounce

Approccio: RSI + Filtro di Volatilità

Magic Number: 10001 Marauder Mondays

Approccio: CPI + Filtro Giorno della Settimana

Magic Number: 10002 Arachnid Anchors

Approccio: CPI + Filtro Massimo/Minimo Giornaliero

Magic Number: 10003 CPI + Daily

Approccio: CPI + Filtro Massimo/Minimo Giornaliero + Varianti di Uscita

Magic Number: 10004 Vuoi fare più trading?

Approccio: CPI + CPI (Conferma del Segnale CPI multilivello)

Magic Number: 10005

Motore di Segnale & Filtri (Estratto)

Ingressi: CPI (Candle Power Indicator) , RSI o Combinazioni .

Uscite: 7 Varianti (oltre a SL/TP/Trailing Stop ), incluse Uscite RSI-/CPI- .

Money Management: 8 Metodi , Rischio solo nel Metodo di MM .

Stop & Obiettivi: 7 SL , 6 TP , 3 Metodi di Break-Even , più Time Stop .

Trend/Volatilità: 2 Medie Mobili (completamente parametrizzabili), Filtro di Volatilità (3 Metodi) .

Regime/Timing: Massimo/Minimo Giornaliero, Prezzo di Chiusura, Filtri Mese/Settimana/Giorno, Stagionalità, Ciclo dei Tassi, Giorno di Trading, Filtro Candela & Candela Precedente (Colore + %).

Test & Database

Backtest su Dati Tick dal 15.10.2010 .

Allineamento Dati con Future sull’S&P (M1) dal 01.01.2008 (Verifica di Robustezza).

(I Backtest/Analisi non sono Garanzia di Risultati Futuri.)

Frequenza di Trading (media annua)

Big Bad Bug Bounce: ca. 35 Operazioni

Marauder Mondays: ca. 17 Operazioni

Arachnid Anchors: ca. 12 Operazioni

CPI + Daily: ca. 21 Operazioni

Vuoi fare più trading?: ca. 21 Operazioni

Non ogni Logica opera con la stessa frequenza: alcune 8–17 Operazioni/Anno, altri Moduli più spesso. Questo offre Diversificazione nel Tempo e nei Regimi di Mercato. Il Numero di Operazioni non dice nulla sulla Performance.

Simboli & Preset

Principale: S&P 500

( Mapping Broker es., US500 , SPX500USD , US500Cash )

Ulteriori Preset (pianificati, non ancora inclusi): VIX, Oro e Petrolio

Prezzo & Modello di Licenza

Vantaggio Early-Adopter:

Rilascio Pianificato di ulteriori Impostazioni/Preset per VIX , Oro e Petrolio e possibilmente altri Strumenti entro inizio 2026 .

I Clienti Esistenti li riceveranno senza Costo aggiuntivo come Update. Per i Nuovi Acquirenti il Prezzo potrà aumentare man mano che cresce l’Ampiezza della Strategia.

Contenuto della Consegna & Supporto

EA (.ex4) + 5 Impostazioni ( Standard S&P ; i Preset per VIX/Oro/Petrolio saranno aggiunti non appena disponibili)

Manuale di 60 pagine disponibile in Inglese e Tedesco ; ulteriore Traduzione in tutte le Lingue possibile via AI ( Quick Start , Parametri , Setups , Best Practices e Note di Rischio )

Video Esplicativo (DE & EN): link privato solo per gli Acquirenti — ogni Parametro spiegato in dettaglio

Strategie di Esempio per l’uso di Filtri di Stagionalità & Ciclo dei Tassi

Supporto via Messaggi MQL5; Update via il Market

Trasparenza & Responsabilità

Il trading comporta Rischi. I Risultati Passati (Backtest/Tracking Live) non Garantiscono la Performance Futura. Inizia in modo conservativo, prova su un Conto Demo, scala in maniera controllata. Non è Consulenza d’Investimento.