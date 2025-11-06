Candle Power EA
- Experts
- Brainbug Investment GmbH
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Candle Power EA
Portafoglio di 5 Strategie di Mean-Reversion per l’S&P 500
Scrivimi dopo l’Acquisto per ricevere il Manuale in PDF e un link a un Video Esplicativo dettagliato!!!
EA deve essere sempre messo in funzione con un'impostazione!!!
Scarica qui SETFILE e le istruzioni
Hai paura del prossimo Crash?
Con Candle Power EA non è necessario. L’EA raggruppa cinque Strategie complementari di Mean-Reversion (5 Impostazioni con diversi Metodi di Filtro) sull’S&P 500. Affronta in modo sistematico gli Eccessi — soprattutto nelle Fasi di Stress — e gioca la sua Forza nelle Fasi di Mercato volatili con forti Correzioni. Nelle fasi di mercato normali l’EA si muove in larga parte con il Mercato Complessivo e può quindi fornire Copertura Tattica di Portafoglio e ulteriori Fonti di Rendimento.
Niente Martingala, niente Grid. Chiaramente documentato, Robusto, Pratico. Lungo Storico di Backtest con Dati Tick per oltre 15 Anni e confronto con i Future sull’S&P dal 2008.
Perché questo EA?
-
Focus Crash: uso tattico di Picchi di Volatilità e Mean Reversion nelle Fasi Ribassiste.
-
Portafoglio invece di Strategia Singola: 5 Moduli indipendenti → correlazione più bassa, equity più regolare.
-
Pratica + Tecnologia: progettato da Trader Certificato in Titoli e Gestore di Portafoglio, implementato insieme a un Dipl. Informatico con 15 Anni di Esperienza nella Programmazione di EA.
-
Flessibilmente espandibile: Preset per VIX, Oro (XAUUSD), Petrolio (USOIL/UKOIL) in Sviluppo.
Tracking Live
(Avvio solo pochi Giorni fa)
La Trasparenza è obbligatoria. Risultati Live attuali:
-
Segnale MQL5: https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile
-
Panoramica FX Blue: https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment
Nota: Nel segnale sono incluse anche altre strategie. Su FX Blue le 5 Strategie contenute nell’EA possono essere seguite in modo isolato su https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats
indicando i Magic Numbers.
Moduli di Strategia (incl. Magic Numbers)
Termini: CPI = Candle Power Indicator, RSI = Indice di Forza Relativa.
-
Big Bad Bug Bounce
Approccio: RSI + Filtro di Volatilità
Magic Number: 10001
-
Marauder Mondays
Approccio: CPI + Filtro Giorno della Settimana
Magic Number: 10002
-
Arachnid Anchors
Approccio: CPI + Filtro Massimo/Minimo Giornaliero
Magic Number: 10003
-
CPI + Daily
Approccio: CPI + Filtro Massimo/Minimo Giornaliero + Varianti di Uscita
Magic Number: 10004
-
Vuoi fare più trading?
Approccio: CPI + CPI (Conferma del Segnale CPI multilivello)
Magic Number: 10005
Motore di Segnale & Filtri (Estratto)
-
Ingressi: CPI (Candle Power Indicator), RSI o Combinazioni.
-
Uscite: 7 Varianti (oltre a SL/TP/Trailing Stop), incluse Uscite RSI-/CPI-.
-
Money Management: 8 Metodi, Rischio solo nel Metodo di MM.
-
Stop & Obiettivi: 7 SL, 6 TP, 3 Metodi di Break-Even, più Time Stop.
-
Trend/Volatilità: 2 Medie Mobili (completamente parametrizzabili), Filtro di Volatilità (3 Metodi).
-
Regime/Timing: Massimo/Minimo Giornaliero, Prezzo di Chiusura, Filtri Mese/Settimana/Giorno, Stagionalità, Ciclo dei Tassi, Giorno di Trading, Filtro Candela & Candela Precedente (Colore + %).
Test & Database
-
Backtest su Dati Tick dal 15.10.2010.
-
Allineamento Dati con Future sull’S&P (M1) dal 01.01.2008 (Verifica di Robustezza).
(I Backtest/Analisi non sono Garanzia di Risultati Futuri.)
Frequenza di Trading (media annua)
-
Big Bad Bug Bounce: ca. 35 Operazioni
-
Marauder Mondays: ca. 17 Operazioni
-
Arachnid Anchors: ca. 12 Operazioni
-
CPI + Daily: ca. 21 Operazioni
-
Vuoi fare più trading?: ca. 21 Operazioni
Non ogni Logica opera con la stessa frequenza: alcune 8–17 Operazioni/Anno, altri Moduli più spesso. Questo offre Diversificazione nel Tempo e nei Regimi di Mercato. Il Numero di Operazioni non dice nulla sulla Performance.
Simboli & Preset
-
Principale: S&P 500
(Mapping Broker es., US500, SPX500USD, US500Cash)
-
Ulteriori Preset (pianificati, non ancora inclusi): VIX, Oro e Petrolio
Prezzo & Modello di Licenza
Vantaggio Early-Adopter:
-
Rilascio Pianificato di ulteriori Impostazioni/Preset per VIX, Oro e Petrolio e possibilmente altri Strumenti entro inizio 2026.
-
I Clienti Esistenti li riceveranno senza Costo aggiuntivo come Update. Per i Nuovi Acquirenti il Prezzo potrà aumentare man mano che cresce l’Ampiezza della Strategia.
Contenuto della Consegna & Supporto
-
EA (.ex4) + 5 Impostazioni (Standard S&P; i Preset per VIX/Oro/Petrolio saranno aggiunti non appena disponibili)
-
Manuale di 60 pagine disponibile in Inglese e Tedesco; ulteriore Traduzione in tutte le Lingue possibile via AI (Quick Start, Parametri, Setups, Best Practices e Note di Rischio)
→ Dopo l’Acquisto tramite messaggio MQL5 riceverai un Link di Download (inclusa Verifica dell’Acquirente)
-
Video Esplicativo (DE & EN): link privato solo per gli Acquirenti — ogni Parametro spiegato in dettaglio
-
Strategie di Esempio per l’uso di Filtri di Stagionalità & Ciclo dei Tassi
-
Supporto via Messaggi MQL5; Update via il Market
Trasparenza & Responsabilità
Il trading comporta Rischi. I Risultati Passati (Backtest/Tracking Live) non Garantiscono la Performance Futura. Inizia in modo conservativo, prova su un Conto Demo, scala in maniera controllata. Non è Consulenza d’Investimento.