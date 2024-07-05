Exp4 AI Sniper for MT4

2.33

우리 팀은 MetaTrader 터미널을 위한 최첨단 스마트 트레이딩 전문가 자문인 트레이딩 로봇을 소개하게 되어 기쁘게 생각합니다.

AI Sniper 는  MT4  터미널 모두를 위해 설계된 지능형 자체 최적화 거래 로봇입니다.

정교한 알고리즘과 최첨단 거래 방법론을 활용하는 AI Sniper는 거래 최적화의 우수성을 보여줍니다.

거래소와 주식 시장 모두에서 15년 이상의 폭넓은 경험을 바탕으로 우리 팀은 혁신적인 전략 관리 기능, 지능형 기능 및 직관적인 그래픽 인터페이스를 통합한 이 Expert Advisor를 제작했습니다.

AI Sniper 의 각 측면은 엄격하게 테스트된 프로그램 코드에 의해 꼼꼼하게 설계되고 지원됩니다.

고급 컴퓨터 지능은 복잡한 기술 분석을 통해 작동하며 가격 변동이 있을 때마다 수천 건의 수학적 계산을 수행합니다.

이를 통해 AI Sniper는 강세 또는 약세 시장 추세에 관계없이 거래에 대한 최적의 진입 및 청산 지점을 정확히 찾아 BUY 또는 SELL 주문의 정확한 실행을 보장합니다.

우리의 비전, 사명 및 전략에는 트레이더에게 성공을 위한 비교할 수 없는 도구를 제공하겠다는 확고한 약속이 내재되어 있습니다.

AI Sniper는 여러 거래 전략 기능을 단일하고 포괄적인 거래 로봇으로 통합하여 거래 노력을 향상시킵니다.

우리의 가장 중요한 목표는 귀하의 성공입니다.

AI Sniper 의 혁신적인 기능을 다운로드하고, 테스트하고, 직접 목격해 보시기 바랍니다.

지금 트레이딩의 미래를 경험해보세요.

리뷰 3
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

multiuwe
104
multiuwe 2025.09.21 14:59 
 

100 Euro Gewinn, 500 Euro minus offene Positionen. Dies potenziert sich so weiter. Das Konto ist bald bei Manitou!!

1965rex
208
1965rex 2025.04.11 07:02 
 

You can read my comments from №121-134.

Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь. А в ответ тишина Обратная связь просто ''супер''

Vladislav Andruschenko
297771
개발자의 답변 Vladislav Andruschenko 2025.04.11 15:23
Добрый день.
Понимаем ваше разочарование — неприятно, когда ожидания не совпадают с результатом. Но в трейдинге не бывает чудес: это всегда работа с риском, и ни один советник не может гарантировать прибыль в любых условиях. Что касается «мёртвых душ» — все отзывы настоящие, и мы ни разу не прибегали к накрутке. У каждого пользователя свой опыт: у кого-то советник работает отлично, у кого-то — не заходит. Это нормально, особенно в такой сложной сфере, как автоматическая торговля. Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь.
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

리뷰 답변