Exp5 AI Sniper for MT5
- Experts
- Vladislav Andruschenko
- Versione: 25.801
- Aggiornato: 29 luglio 2025
- Attivazioni: 10
Il nostro team è entusiasta di presentare Trading Robot, il consulente esperto di trading intelligente all'avanguardia per il terminale MetaTrader.
AI Sniper è un robot commerciale intelligente e auto-ottimizzante progettato sia per i terminali MT5.
Sfrutta un algoritmo intelligente e strategie di trading avanzate per massimizzare il tuo potenziale di trading.
Con 15 anni di esperienza nel trading delle borse e del mercato azionario, abbiamo sviluppato funzionalità innovative di gestione della strategia, funzioni intelligenti aggiuntive e un'interfaccia grafica intuitiva.
Ogni funzione di AI Sniper è supportata da un codice di programma ottimizzato e da test rigorosi.
La sua intelligenza computazionale avanzata identifica i migliori punti di entrata e di uscita per le operazioni attraverso una meticolosa analisi tecnica e migliaia di calcoli matematici in ogni fase del movimento dei prezzi.
Che il trend sia ribassista o rialzista, AI Sniper analizza accuratamente i segnali per eseguire operazioni di ACQUISTO o VENDITA precise.
Visione. Missione. Strategia. Il successo è profondamente radicato nel nostro impegno nel fornire ai trader gli strumenti migliori.
In genere consiglio simboli volatili e coppie di trading. Affinché il consulente esperto possa lavorare costantemente, scegli strumenti di trading volatili.
- Per il trading completamente automatizzato, lo consiglio L'XCustom
- Per il trading manuale completo, consiglio VirtualTradePad
- Basato sul più popolare Expert Advisor TickSniper
