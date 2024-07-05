Exp5 AI Sniper for MT5

3

Il nostro team è entusiasta di presentare Trading Robot, il consulente esperto di trading intelligente all'avanguardia per il terminale MetaTrader.

AI Sniper è un robot commerciale intelligente e auto-ottimizzante progettato sia per i terminali MT5.

Sfrutta un algoritmo intelligente e strategie di trading avanzate per massimizzare il tuo potenziale di trading.

Con 15 anni di esperienza nel trading delle borse e del mercato azionario, abbiamo sviluppato funzionalità innovative di gestione della strategia, funzioni intelligenti aggiuntive e un'interfaccia grafica intuitiva.

Ogni funzione di AI Sniper è supportata da un codice di programma ottimizzato e da test rigorosi.

La sua intelligenza computazionale avanzata identifica i migliori punti di entrata e di uscita per le operazioni attraverso una meticolosa analisi tecnica e migliaia di calcoli matematici in ogni fase del movimento dei prezzi.

Che il trend sia ribassista o rialzista, AI Sniper analizza accuratamente i segnali per eseguire operazioni di ACQUISTO o VENDITA precise.

Visione. Missione. Strategia. Il successo è profondamente radicato nel nostro impegno nel fornire ai trader gli strumenti migliori.

Molteplici funzioni della strategia di trading sono raccolte in un robot di trading unico. Cecchino IA!
Il nostro obiettivo è il tuo successo.
Scaricamento. Test. E sperimenta tu stesso il potere di trasformazione di AI Sniper .
Versione MT4
 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare
 Come installare
   Come ottenere i file di registro   Come testare e ottimizzare   Tutti i prodotti di Expforex

In genere consiglio simboli volatili e coppie di trading. Affinché il consulente esperto possa lavorare costantemente, scegli strumenti di trading volatili.


  • Per il trading completamente automatizzato, lo consiglio     L'XCustom  
  • Per il trading manuale completo, consiglio VirtualTradePad
  • Basato sul più popolare Expert Advisor TickSniper


#tag   Expforex, Vladon,   Take Profit, Assistente Forex, Commercio Forex, Assistente Trader , Trailing Profit, Smart Trailing Stop , trading forex, trading forex ai, trading forex ai, trading forex ai, bot forex, ai nel forex, trading bot forex, bot trading ai, ai per il trading forex, robot forex, robot ai forex, migliore ai per il trading forex, trader ai, segnali forex, mercato forex, miglior bot per il trading ai, myfxbook, trader ai , AI,Artificial Intelligence,Machine Learning,Neural Network,Deep Learning,Computer Vision
Recensioni 4
Lin Bo Zhao
233
Lin Bo Zhao 2025.01.14 12:07 
 

ok

Prodotti consigliati
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
Experts
LogicFlow AI – Expert Advisor Multi-Strategia per XAUUSD (Oro) Trading logico · Gestione del rischio intelligente · Senza Martingale o Grid Cos'è LogicFlow AI? LogicFlow AI è un Expert Advisor (EA) avanzato e completamente automatico, progettato esclusivamente per il trading sull’oro (XAUUSD) . Utilizza solo price action , senza alcun indicatore , senza Martingale , senza griglie , né strategie rischiose. Ogni operazione viene eseguita solo quando si verificano condizioni di mercato logich
Gold Crown AI
Black code for smart systems
Experts
Gold Crown AI — Adaptive Hedging Expert Advisor for XAUUSD (H1) Product Overview Gold Crown AI is an Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD on the H1 timeframe. It combines an adaptive hedging mechanism, volatility‑sensitive order execution and predefined risk‑management rules. The system works fully automatically and does not use martingale or grid position scaling. The EA provides three operating profiles so that users can select the risk behaviour that best matches their own
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
MACD Project
Osama Echchakery
Experts
Unlock the full potential of trading with MACD PROject Expert Advisor (EA) , a highly customizable, automated tool based on the popular MACD indicator. The EA is designed with robust filters, allowing traders to manage risks through flexible settings like lot size, stop-loss, take-profit, and session filters. It offers multiple trend confirmation options and trailing stop methods, making it suitable for diverse market conditions. Price : $32 (3 copies left), Next: $99 Full Control Over Your Tra
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Experts
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Experts
Vendo questo robot a malincuore perché funziona molto bene, ma ho bisogno di capitale iniziale per vivere. Una volta raggiunto il mio obiettivo di capitale, il prezzo sarà estremamente alto per evitare acquisti (9999999$). Tuttavia, rimarrà disponibile e aggiornato per gli acquirenti precedenti. Questo robot negozia tre coppie di valute simultaneamente per coprirsi dalle fluttuazioni del mercato. Non dimenticare di inviarmi un messaggio per ottenere il file di configurazione (.set) del robot. I
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (11)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
GoldScalpQueen Ai
Mike Wilson Namaru
Experts
GoldScalpQueen Ai is a next-generation Expert Advisor engineered for XAUUSD (Gold) . It fuses multiple professional trading techniques — technical indicators, price action, candle & chart patterns, divergence , and multi-timeframe confirmation — into a single intelligent and configurable decision engine. Designed for serious traders, GoldScalpQueen Ai adapts dynamically to market volatility using ATR-based Stop Loss and Take Profit , while offering optional recovery/martingale scaling , session
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experts
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
YM RSI Pro EA
Yassine Mouhssine
Experts
YM RSI PRO EA – Adaptive Momentum Trading System YM RSI Pro EA is an intelligent Expert Advisor that uses the Relative Strength Index (RSI) to identify market reversals and momentum shifts. The system is designed to take advantage of overbought and oversold conditions, executing trades when the RSI indicates potential turning points. This EA adapts dynamically to market volatility, ensuring that each trade follows a logical entry and exit sequence with strict risk management. Key Features Core s
FREE
One Milion
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Experts
Expert Million Way From $500 to $1 million in 4 years More than one well-studied risk strategy The expert allows from the first $500 Hello Million Dollars Without any fatigue, we are in the era of artificial intelligence Your opportunity is now available for automated trading You can now achieve all your dreams with the strongest market strategy now with the Expert Million Dollars
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
John Wick Price Action Long Wick
Thawinchai Waharam
Experts
Reversal Price Action Strategy: Long Wick 1. Long Wick Reversal Candle Signal This EA strategy is based on long wick candlestick patterns—indicating strong market rejection or momentum shift: Buy Entry: Bullish candle with long lower wick + closes above EMASell Entry: Bearish candle with long upper wick + closes below EMA  2. Signal Filtering for Accuracy EMA Filter: Buy above EMA, Sell below EMA ADX Filter: No trade if ADX < 10 (low trend strength) Spread Control: Avoid trades during high spre
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Range Brain Ai
Bosco Antonio Vega
Experts
Range Brain Ai - Self-Learning Neural Network - Range Trading System Range Brain AI is a range breakout Expert Advisor that combines classical technical analysis with machine learning. The system identifies pre-defined ranges during user-configured sessions (Tokyo, London, New York), monitors for breakouts beyond these boundaries, and filters each opportunity through an 8-6-2 neural network that evaluates market conditions across 8 features. Unlike traditional range breakout systems that trade
MACD Expert Advisor for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (1)
Experts
MACD EA for Prop Firms è un Expert Advisor pensato appositamente per superare le challenge di Proprietary Firms come MyForexFunds e ottenere un conto founded. Infatti ha delle funzioni specifiche per rispettare le regole imposte dalle aziende che offrono conti in gestione. - È basato su una strategia con indicatori MACD e EMA che segnalano all'EA quando aprire posizioni - Funziona su tutte le coppie Forex, consigliato su timeframe M5, M6, M10. - L'EA dovrebbe lavorare su VPS 24 ore su 24, 7
The Machine by New Capital
New Capital B.V.
Experts
Short description Counter-trend EA for AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD. Low-risk mean reversion with controlled martingale and funding-account presets. Live monitoring Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2257448 What it is A counter-trend mean-reversion Expert Advisor designed to produce steady monthly returns under conservative risk. Built for traders who prioritize capital protection (including funding account rules) and prefer transparent, testable logic. How it trades Entry logic: Sells/buys sho
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Xauron
Roberto Liguoro
5 (2)
Experts
XAURON EA – Il tuo nuovo alleato per fare trading sull’oro (XAU/USD) XAURON è un Expert Advisor premium progettato per individuare i migliori breakout sull’oro con una strategia avanzata, sicura e adattiva. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Ogni strategia automatica può dare risultati molto diversi in base a fattori come: il broker utilizzato, il tipo di esecuzione, la latenza, la qualità del server VPS, e soprattutto il periodo e le condizioni di mercato in cui viene attivata. Inoltre, è ormai com
ALL IN Trading System MT5
Renato Takahashi
5 (1)
Experts
ALL IN Trading System MT5  is an expert advisor that used  3 Stochastic Oscillator  indicator. While 2 stochastic oscillators are used for  trend detection , the other one is used for  entry signals . Takeprofit and Stoploss can be configured as fixed one or a  trade out  system can be configured using stochastic oscillator. OBV can be configured as trade in filter. Recomm. symbol:  EURUSD ,  GBPUSD ,  USDJPY ,  AUDUSD Recomm. timeframe:   M15
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.72 (65)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (343)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (25)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (47)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (487)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   Remstone Prime   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessun
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (11)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.59 (17)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.42 (48)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.87 (15)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.62 (26)
Experts
NEXUS – griglia quantitativa adattiva che evolve con il mercato NEXUS è un sistema 100% automatico che costruisce combinazioni di regole in tempo reale, le valida out-of-sample e opera solo quando rileva un vantaggio statistico in un contesto di mercato valido. Specifiche rapide Tipo di sistema: griglia adattiva con validazione OOS (out-of-sample) e filtri di contesto (news, volatilità, sessione/giorno e aree di valore di volume opzionali). Strumenti: principali e cross Forex (EURUSD, GBPUSD, US
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.53 (133)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versione 5.0 - Intelligenza Autonoma Attraverso Architettura Istituzionale L'evoluzione dall'automazione basata su regole all'intelligenza autonoma genuina rappresenta la progressione naturale del trading algoritmico. Ciò che i desk quantitativi istituzionali hanno iniziato a esplorare oltre un decennio fa è maturato in implementazione pratica. AIQ Versione 5.0 incarna questa maturazione: analisi AI multi-modello sofisticata, architettura di validazione indipendente e sistemi di apprendimen
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Experts
EA Gold Blitz   – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99  Prezzo finale: $1999.99  Versione MT4 Ciao! Sono EA Gold Blitz   , il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i tra
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.81 (53)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versione 11.0 - Italiano Mean Machine GPT Versione 11.0 - Dove l'Intelligenza Istituzionale Incontra il Trading Specializzato Da quando abbiamo aperto la strada alla genuina integrazione dell'IA nel trading algoritmico, abbiamo affinato questo approccio attraverso molteplici cicli di mercato, regimi economici ed evoluzioni tecnologiche. Ciò che è iniziato come la nostra convinzione che l'apprendimento automatico adattivo rappresenti la progressione naturale del trading quantita
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
Experts
️ Possiedi già il  Boring Pips EA ? Hai diritto a uno  sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump   ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di   dazi doganali su larga scala   che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente   sono aumentate — recentemente tra   Israele e Iran   — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Il KT Gold Nexus EA è un sistema di trading professionale progettato per il mercato spot dell'oro (XAUUSD). Sviluppato utilizzando un ampio set di dati storici ad alta precisione, ha superato rigorosi test di stress e verifiche di robustezza in vari regimi e cicli di mercato. Grazie all'uso di tecniche algoritmiche avanzate, tra cui ottimizzazioni basate sull'intelligenza artificiale, questo EA è progettato per garantire stabilità a lungo termine. Opera esclusivamente nella direzione long (acqui
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Experts
Il Dollar Cost Averaging è un algoritmo di trading molto semplice e vecchio, tuttavia molto utile dal passato fino ad ora. (Nota. Tutti gli utenti che noleggiano e acquistano DCA Pro Trend AI devono inviarmi un messaggio per ottenere la Guida per l'utente e ricevere la configurazione consigliata prima dello scambio) Sono un trader, ho iniziato a fare trading nel 2009 e oggi il commercio è la mia vita. Ho codificato questo EA sulla base di tutta la mia conoscenza, tutta la mia esperienza nel co
Altri dall’autore
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (71)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper -   scalper tick ad alta velocità con selezione automatica dei parametri per ogni coppia di valute automaticamente. Sogni un consulente che calcoli automaticamente i parametri di trading? Ottimizzato e messo a punto automaticamente? La versione completa del sistema per MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   per MetaTrader 4 TickSniper - Descrizione completa       + DEMO + PDF L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA.
Exp5 Swing PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
Experts
La strategia di trading basata sul modello Swing prevede l'immissione di due ordini pendenti opposti con lotti aumentati. Quando il prezzo di mercato si muove in una certa direzione, uno degli ordini viene attivato mentre la dimensione del lotto dell'altro viene aumentata. Questo approccio consente ai trader di ottenere profitti riducendo al minimo i rischi, rendendolo un modo affidabile per negoziare forex, azioni e materie prime. L’uso di questa strategia nel trading finanziario è stato ampiam
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 5 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto.   CloseIfProfitorLoss con Trailing Puoi abilitare le   fermate virtuali (ordine separato)   , calcolo e chiusura per le posizioni   ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL)   , chiudendo e calcolando   tutti i simboli o solo il simbolo corrente (Tutti i simboli)   , abilita il trailing for profit (   Trailing   Profit) Le posizioni vengono chiuse in base a u
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Experts
Consulente di trading universale su indicatori personalizzati per MetaTrader 4. Strategia del costruttore. Scrivi il nome del tuo indicatore con Arrow e buffer di segnale e il nostro EA xCustomEA negozia su questi segnali. Puoi anche utilizzare molte delle nostre funzioni integrate. Versione per MetaTrader 4:   la   versione   xCustomEA per il terminale MetaTrader 5 La funzionalità del consulente di trading universale The xCustomEA duplica esattamente tutti i parametri del nostro consulente   T
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.76 (119)
Utilità
Impostazione automatica, stop loss, take profit, trailing stop, livelli di pareggio, attivazione di stop loss e take profit   virtuali   . Exp Assistant   ti aiuterà a organizzare il mantenimento delle tue posizioni. Questo programma, l'Expert Advisor, è progettato per impostare automaticamente il   Reale o il Virtuale       Livelli   di Stop Loss e Take Profit   per le tue posizioni durante il trading. Puoi gestire facilmente tutte le operazioni dell'Expert Advisor dal pannello di controllo sul
FREE
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
Exp-TickSniper   è uno scalper di tick veloce che seleziona automaticamente i parametri per ciascuna coppia di valute separatamente. L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA. L'EA esegue operazioni a breve termine utilizzando il trailing stop intelligente e in base ai dati correnti della coppia di valute, alle sue quotazioni, alle specifiche e allo spread. La strategia di media viene utilizzata per prevenire le perdite causate dall'algor
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilità
Exp-Averager   è progettato per calcolare la media delle operazioni che hanno ricevuto un certo prelievo aprendo operazioni di media. Il consulente ha la capacità di aprire nuove posizioni in tendenza o contro la tendenza attuale. Include anche una funzione intelligente di trailing stop che si applica a una serie di posizioni. Il consulente può aumentare o diminuire la dimensione del lotto delle posizioni. Questa è una strategia ampiamente utilizzata per riportare le posizioni in perdita al pre
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.5 (28)
Utilità
L'utilità ti consente di testare manualmente le tue strategie nel tester di strategia. Trading con un clic sul grafico di visualizzazione. Funzionalità comode e complete per testare le abilità di trading sono ora disponibili anche nel tester di strategia. Forex Tester Pad è un simulatore di trading per tester di strategia. Trading utilizzando gli indicatori. Le principali funzioni della nostra utilità Versione MT4 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere
FREE
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
librerie
Library to add the Information Panel to your Expert Advisor for MetaTrader 5. We can not guarantee that the information and interface of the program will give you a profit on deals, but we will definitely say that even the simplest interface of the program can strengthen the first impression. Detailed description and instructions for adding our panel to your Expert Advisor are in our blog: LIB - EAPADPRO Step-by-step instruction Detailed description of our panel and instructions for using EAPADP
FREE
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.58 (12)
Utilità
Exp-Averager   è progettato per calcolare la media delle operazioni che hanno ricevuto un certo prelievo aprendo operazioni di media. Il consulente può aprire ulteriori posizioni in tendenza e contro tendenza! Include un trailing stop medio per una serie di posizioni! Stanno aumentando e diminuendo molto. Una strategia popolare per portare posizioni non redditizie al prezzo medio. Versione MT4 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.48 (21)
Utilità
L'Expert Advisor   ripete   operazioni e posizioni un numero prestabilito di volte sul tuo conto   MetaTrader 4   . Copia tutte le operazioni aperte manualmente o da un altro Expert Advisor. Copia i segnali e aumenta il lotto dai segnali   ! Aumenta il numero di altri EA. Sono supportate le seguenti funzioni: lotto personalizzato per operazioni copiate, copia di Stop Loss, Take Profit, utilizzo di trailing stop. Versione MT5 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     C
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilità
SAFETYLOCK è lo strumento ideale per i trader che desiderano proteggere le proprie operazioni da improvvise inversioni di mercato, impostando automaticamente un ordine opposto per ogni posizione aperta. Quando un trader o un EA apre una nuova posizione, SAFETYLOCK crea immediatamente un ordine in sospeso opposto. N el caso in cui la posizione inizi a generare perdite, l'ordine pendente viene attivato, bloccando la posizione e limitando così le perdite potenziali. Questo EA offre una gamma compl
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.46 (54)
Experts
Utilizza il modello di una famosa strategia chiamata Swinger (Pendulum, Cheburashka) - posizionamento alternativo di ordini pendenti con aumento del lotto. La strategia consiste nel piazzare due ordini pendenti opposti. Quando il prezzo si muove in una determinata direzione, viene attivato un ordine pendente, mentre la dimensione del lotto dell'altro ordine viene aumentata. L'EA prevede tre tipologie di apertura degli ordini pendenti (TypeofTrade) Apertura automatica dopo il posizionamento (Ape
FREE
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.4 (10)
Utilità
Exp5 - COPYLOT MASTER è una copiatrice commerciale per МetaТrader 5 e MetaTrader 4. Copia le operazioni Forex da qualsiasi conto. Installazione Questo Expert Advisor è un master copiatore. Installa l'Expert Advisor nel terminale da cui vuoi copiare le operazioni. Specificare qualsiasi nome di etichetta di testo come pathWrite, ad esempio "COPY". Installa COPYLOT MASTER per MT5 sul terminale da cui vuoi copiare le operazioni. Quindi installa   COPYLOT Client MT4   sul   terminale MT4 su cui vuoi
FREE
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.75 (8)
Utilità
Expert Advisor Duplicator   ripete   operazioni/posizioni/ un numero prestabilito di volte sul tuo conto   MetaTrader 5   . Copia tutte le operazioni aperte manualmente o da un altro Expert Advisor. È possibile aumentare la dimensione del lotto dei segnali. Copia i segnali e aumenta il lotto dai segnali! Aumento del lotto del segnale MQL5 Sono supportate le seguenti funzioni: lotto personalizzato per operazioni copiate, copia di StopLoss, TakeProfit, utilizzo di trailing stop e molto altro. Ver
Exp Assistant 4
Vladislav Andruschenko
4.88 (76)
Utilità
AutoSetting stop loss, take profit, trailing stop, livelli di pareggio, abilitazione di stop virtuali. Exp Assistant   ti aiuterà a organizzare il mantenimento delle tue posizioni. Questo Expert Advisor imposterà tutti i livelli di stop loss e take profit necessari per le tue posizioni. Tutte le operazioni di Expert Advisor sono gestite dal pannello di controllo sulla carta. Se hai posizioni aperte, ma il tuo Expert Advisor non può impostare stop loss, take profit, trailing stop o pareggio e se
FREE
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Experts
Consulente di trading universale su indicatori personalizzati per MetaTrader 5. Costruttore di strategia. Scrivi il nome del tuo indicatore con   Arrow   e buffer di segnale e il nostro EA   xCustomEA   negozia su questi segnali. Puoi anche utilizzare molte delle nostre funzioni integrate. Versione per MetaTrader4:   la   versione   xCustomEA per il terminale MetaTrader 4 La funzionalità del consulente di trading universale The xCustomEA duplica esattamente tutti i parametri del nostro consulen
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Experts
Il nostro team è entusiasta di presentare Trading Robot, il consulente esperto di trading intelligente all'avanguardia per il terminale MetaTrader. AI Sniper   è un robot commerciale intelligente e auto-ottimizzante progettato sia per i terminali   MT4   . Utilizzando un algoritmo sofisticato e metodologie di trading all'avanguardia,   AI Sniper   incarna l'eccellenza nell'ottimizzazione del trading. Con oltre 15 anni di vasta esperienza sia nei mercati borsistici che azionari, il nostro team h
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.76 (34)
Utilità
Traders Diary: questo è un pannello di statistiche che fornisce l'analisi del tuo conto di trading per MetaTrader 5. I risultati dell'analisi vengono visualizzati sul grafico in tempo reale. Il trading multivaluta è molto popolare. Versione MT4 Descrizione completa +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Tuttavia, maggiore è la quantità di operazioni, più difficile è analizzare la redditività di
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experts
Expert Advisor automatico universale per MetaTrader 5 che lavora su indicatori standard. UniversalEA Il costruttore EA è dotato di un ampio set di funzioni. Puoi selezionare uno dei 20 segnali per aprire una posizione e 5 dei 20 filtri per ordinare i segnali degli indicatori standard inclusi nel pacchetto MetaTrader. Inoltre, puoi regolare i parametri dell'indicatore, selezionare un intervallo di tempo e specificare una barra del segnale per ciascun segnale. Puoi anche scaricare The X EA per il
Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.48 (25)
Utilità
Copiatore commerciale per МetaТrader 4. Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. # È una delle migliori fotocopiatrici   commerciali   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5, МТ5   -   МТ4 oggi. #       L'algoritmo di copia unico copia esattamente tutte le operazioni dal conto principale al conto cliente. Elevata velocità di funzionamento. Difficile gestione degli errori. Un potente set di funzionalità. #       Tutte queste qualità sono combinate in un unico
FREE
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Experts
Esperto con ottimizzazione automatica di tutti i parametri per qualsiasi simbolo di trading per MetaTrader 5. Trading EA senza impostazioni! Tic Tac   Hamster   - Questo è un   esperto di trading automatizzato per neofiti e utenti che non vogliono creare un consulente! La strategia di trading di questo consulente di trading è stata testata per   7 anni. Fare trading è più facile che mai con il nostro esperto di trading automatico, progettato appositamente per i principianti. Dite addio alla secc
Exp4 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.89 (19)
Utilità
L'utilità ti consente di testare manualmente le tue strategie nel tester di strategia. Trading con un clic sul grafico di visualizzazione. L'ultima versione dell'utilità offre funzionalità avanzate che consentono ai trader di testare manualmente le proprie strategie di trading. Con il tester di strategia ora puoi valutare l'efficacia delle tue strategie di trading in un ambiente simulato. Questa funzionalità ti consente di analizzare le prestazioni delle tue tecniche di trading e di perfezionarl
FREE
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.88 (8)
Indicatori
INFOPad è un pannello informativo che crea informazioni sulla coppia di valute selezionata nel terminale MetaTrader 5. Ci sono 5 funzioni di questo indicatore: Mostra le informazioni principali e principali sul simbolo selezionato: Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commissioni; Mostra gli obiettivi futuri del target SL e del target TP (il numero di punti dello stop loss e del take profit stabiliti, l'importo in dollari); Mostra il profitto ricevuto per i periodi: Oggi, Settimana, M
FREE
Ind4 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.61 (38)
Utilità
Traders Diary: questo è un pannello di statistiche che fornisce l'analisi del tuo conto di trading per MetaTrader 4. I risultati dell'analisi vengono visualizzati sul grafico in tempo reale. Il trading multivaluta è molto popolare al giorno d'oggi. Tuttavia, maggiore è la quantità di scambi, più difficile è analizzare la redditività di ciascuno di essi. Versione MT5 Descrizione completa +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare  
FREE
Filtro:
OM RAM
93
OM RAM 2025.06.19 08:10 
 

VERY BAD PERFORMANCE...........................................

Vladislav Andruschenko
293275
Risposta dello sviluppatore Vladislav Andruschenko 2025.06.19 08:30
for 1 day after purchase? ✅ I’ve checked, and I see that you purchased the Expert Advisor today. That’s great — but please note: 🕒 The Expert Advisor works 24/5, not 24/7 instantly
The AI Sniper works continuously, but it doesn’t open trades immediately after activation. Instead, it waits for specific market conditions to match its internal algorithms before opening a position. 📌 No trades yet? That’s completely normal just after activation. 💡 The EA is not designed to open trades recklessly — it waits for a good opportunity. That’s what makes it intelligent and reliable over time.
DongHailongwang
20
DongHailongwang 2025.05.27 02:12 
 

怎么联系你呢？怎么设置的？

Vladislav Andruschenko
293275
Risposta dello sviluppatore Vladislav Andruschenko 2025.06.01 05:43
如果您对该程序有疑问，可以在产品评论页面上撰写评论。https://www.mql5.com/zh/market/product/118127?source=Site+Messages#edit_comment
zubenel
92
zubenel 2025.05.21 12:44 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Vladislav Andruschenko
293275
Risposta dello sviluppatore Vladislav Andruschenko 2025.05.21 13:14
No, non sono necessarie impostazioni aggiuntive. AI Sniper è un Expert Advisor automatico che segue la propria strategia integrata ed è già configurato per operare in modo ottimale. Ti consigliamo solo di iniziare con un lotto piccolo (Lot) e, in base ai risultati, potrai adattarlo successivamente. Se desideri comunque modificare alcune impostazioni, puoi consultare la descrizione dei parametri e sperimentare diverse configurazioni.
Lin Bo Zhao
233
Lin Bo Zhao 2025.01.14 12:07 
 

ok

Rispondi alla recensione