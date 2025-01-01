MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoCheckState TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState CheckState Controlla i parametri correnti rispetto ai parametri salvati. bool CheckState() Valore di ritorno true - se i parametri della posizione sono stati modificati dopo l'ultima chiamata del metoto StoreState(), altrimenti - false. StoreState CDealInfo