TimeMsc

Riceve l'orario di apertura della posizione in millisecondi dal 01.01.1970.

ulong  TimeMsc() const

Valore di ritorno

Orario di apertura della Posizione in millisecondi dal 01.01.1970.

Nota

La posizione dovrebbe essere preliminarmente selezionata per l'accesso tramite il metodo Select (by symbol) o SelectByIndex (per indice).