MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoTime TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Time Ottiene l'orario di apertura della posizione. datetime Time() const Valore di ritorno Orario di apertura della posizione. Nota La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex(by index) metodi. CPositionInfo TimeMsc