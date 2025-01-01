DocumentazioneSezioni
Time

Ottiene l'orario di apertura della posizione.

datetime  Time() const

Valore di ritorno

Orario di apertura della posizione.

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex(by index) metodi.