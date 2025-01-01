MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoPriceOpen TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState PriceOpen Ottiene il prezzo di apertura della posizione. double PriceOpen() const Valore di ritorno Prezzo di apertura della posizione. Nota La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice). Volume StopLoss