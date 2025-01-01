DocumentazioneSezioni
PriceOpen

Ottiene il prezzo di apertura della posizione.

double  PriceOpen() const

Valore di ritorno

Prezzo di apertura della posizione.

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).