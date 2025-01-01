DocumentazioneSezioni
SelectByTicket

Seleziona la posizione per ticket per ulteriori operazioni.

bool  SelectByTicket(
   ulong  ticket      // ticket della posizione
   );

Parametri

ticket

[in]  Ticket della posizione.

Return value

true - successo, false - nessuna posizione selezionata .