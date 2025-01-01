MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoSelectByTicket TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState SelectByTicket Seleziona la posizione per ticket per ulteriori operazioni. bool SelectByTicket( ulong ticket // ticket della posizione ); Parametri ticket [in] Ticket della posizione. Return value true - successo, false - nessuna posizione selezionata . SelectByMagic StoreState