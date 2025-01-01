MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoStopLoss TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState StopLoss Ottiene il prezzo Stop Loss della posizione. double StopLoss() const Valore di ritorno Il prezzo Stop Loss della posizione. Nota La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice). PriceOpen TakeProfit