StopLoss

Ottiene il prezzo Stop Loss della posizione.

double  StopLoss() const

Valore di ritorno

Il prezzo Stop Loss della posizione.

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).