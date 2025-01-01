MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoCommission TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Commission Ottiene l'importo della commissione della posizione. double Commission() const Valore di ritorno Importo della commissione della posizione (in valuta di deposito). Nota La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice). PriceCurrent Swap