DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoCommission 

Commission

Ottiene l'importo della commissione della posizione.

double  Commission() const

Valore di ritorno

Importo della commissione della posizione (in valuta di deposito).

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).