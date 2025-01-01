MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoSelectByIndex TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex SelectByIndex Seleziona un ordine storico per indice. bool SelectByIndex( int index // indice ordine ) Parametri index [in] Indice per ordine storico. Valore di ritorno true – successo, false – impossibile selezionare l'ordine. Ticket CPositionInfo