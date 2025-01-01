DocumentazioneSezioni
Riceve l'orario di cambiamento della posizione in secondi dal 01.01.1970.

datetime  TimeUpdate() const

Valore di ritorno

Orario di cambiamento della posizione in secondi dal 01.01.1970.

Nota

La posizione dovrebbe essere preliminarmente selezionata per l'accesso tramite il metodo Select (by symbol) o SelectByIndex (per indice).