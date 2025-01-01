MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoSelectByIndex TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState SelectByIndex Seleziona la posizione per indice per un ulteriore accesso alle sue proprietà. bool SelectByIndex( int index // indice posizione ); Valore di ritorno true - in caso di successo, false - se non è possibile selezionare la posizione. Select SelectByMagic