SelectByIndex

Seleziona la posizione per indice per un ulteriore accesso alle sue proprietà.

bool  SelectByIndex(
   int  index   // indice posizione
   );

Valore di ritorno

true - in caso di successo, false - se non è possibile selezionare la posizione.