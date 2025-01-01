DocumentazioneSezioni
Ottiene il nome del simbolo della posizione.

string  Symbol() const

Valore di ritorno

Nome del simbolo della posizione.

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).