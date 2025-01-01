MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoSymbol TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Symbol Ottiene il nome del simbolo della posizione. string Symbol() const Valore di ritorno Nome del simbolo della posizione. Nota La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice). Profit Comment