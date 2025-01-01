MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoComment TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Comment Ottiene il commento della posizione. string Comment() const Valore di ritorno Commento della posizione. Nota La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice). Symbol InfoInteger