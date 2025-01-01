DocumentazioneSezioni
Ottiene il prezzo Take Profit della posizione.

double  TakeProfit() const

Valore di ritorno

Il prezzo Take Profit della posizione.

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).