- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
InfoString
Ottiene il valore della proprietà di tipo string, specificata.
|
bool InfoString(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà testuale (valore dell'enumerazione ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING).
var
[out] Riferimento alla variabile di tipo stringa per piazzare il risultato.
Valore di ritorno
true – in caso di successo, false – se impossibile ottenere il valore della proprietà.
Nota
La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).