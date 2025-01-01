- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
Profit
Ottiene la quantità del corrente profitto della posizione.
double Profit() const
Valore di ritorno
Quantità di profitto corrente della posizione (in valuta di deposito).
Nota
La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).