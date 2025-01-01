DocumentazioneSezioni
Profit

Ottiene la quantità del corrente profitto della posizione.

double  Profit() const

Valore di ritorno

Quantità di profitto corrente della posizione (in valuta di deposito).

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).