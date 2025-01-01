MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoSwap TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Swap Ottiene la quantità di swap della posizione. double Swap() const Valore di ritorno Quantità di swap della posizione (in valuta di deposito). Nota La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice). Commission Profit