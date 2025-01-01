DocumentazioneSezioni
Swap

Ottiene la quantità di swap della posizione.

double  Swap() const

Valore di ritorno

Quantità di swap della posizione (in valuta di deposito).

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).