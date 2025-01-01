MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoPositionType TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState PositionType Ottiene il tipo di posizione. ENUM_POSITION_TYPE PositionType() const Valore di ritorno Tipo di posizione (valore dell'enumerazione ENUM_POSITION_TYPE). Nota La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice). TimeUpdateMsc TypeDescription