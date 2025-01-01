DocumentazioneSezioni
PositionType

Ottiene il tipo di posizione.

ENUM_POSITION_TYPE  PositionType() const

Valore di ritorno

Tipo di posizione (valore dell'enumerazione ENUM_POSITION_TYPE).

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).