MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoPriceCurrent TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState PriceCurrent Ottiene il prezzo corrente per simbolo della posizione. double PriceCurrent() const Valore di ritorno Prezzo corrente dal simbolo della posizione. TakeProfit Commission