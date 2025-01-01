DocumentazioneSezioni
TimeUpdateMsc

Riceve l'orario di cambiamento della posizione in millisecondi dal 01.01.1970.

ulong  TimeUpdateMsc() const

Valore di ritorno

L'orario cambiamento della posizione in millisecondi dal 01.01.1970.

Nota

La posizione dovrebbe essere preliminarmente selezionata per l'accesso tramite il metodo Select (by symbol) o SelectByIndex (per indice).