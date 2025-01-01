- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
TimeUpdateMsc
Riceve l'orario di cambiamento della posizione in millisecondi dal 01.01.1970.
|
ulong TimeUpdateMsc() const
Valore di ritorno
L'orario cambiamento della posizione in millisecondi dal 01.01.1970.
Nota
La posizione dovrebbe essere preliminarmente selezionata per l'accesso tramite il metodo Select (by symbol) o SelectByIndex (per indice).