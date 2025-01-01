DocumentazioneSezioni
CPositionInfoSelectByMagic 

SelectByMagic

Seleziona una posizione in base al nome di uno strumento finanziario e numero magico, per l'ulteriore lavoro su di essa.

bool  SelectByMagic(
   const string  symbol// Nome del simbolo
   const ulong   magic   // Numero magico
   );

Parametri

symbol

[in]  Nome del simbolo.

magic

[in]  Numero magico della posizione.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo o false se la posizione selezionata "non è riuscita".