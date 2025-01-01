MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoTypeDescription TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState TypeDescription Ottiene il tipo di posizione, come stringa. string TypeDescription() const Valore di ritorno Tipo di posizione, come stringa. Nota La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice). PositionType Magic