Ottiene il tipo di posizione, come stringa.

string  TypeDescription() const

Valore di ritorno

Tipo di posizione, come stringa.

Nota

La posizione deve essere selezionata con il metodo Select (by ticket) o SelectByIndex (per indice).