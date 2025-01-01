MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfoSelect TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Select Seleziona la posizione per ulteriori lavori. bool Select( const string symbol // simbolo ) Parametri symbol [in] Simbolo per la selezione della posizione. InfoString SelectByIndex