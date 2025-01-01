ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標時系列クラスCiSpread 

CiSpread

CiSpread はバーのスプレッド履歴へのアクセスを意図されたクラスです。

説明

CiSpread クラスはスプレッド履歴へのアクセスを提供します。

宣言

  class CiSpread: public CSeries

タイトル

  #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiSpread

クラスメソッド

作成メソッド

 

Create

時系列を作成します。

BufferResize

バッファサイズを設定します。

データアクセスメソッド

 

GetData

データを取得します。

データ更新メソッド

 

Refresh

データを更新します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent