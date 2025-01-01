GetData

Ottiene l'elemento specificato di timeseries buffer.

int GetData(

int index

) const

Parametri

index

[in] indice dell'elemento del buffer.

Valore di ritorno

L'elemento del buffer timeseries, oppure 0.

GetData

Ottiene l'elemento di timeseries per posizione e il numero di partenza.

int GetData(

int start_pos,

int count,

int& buffer

) const

Parametri

start_pos

[in] La posizione di partenza di un buffer timeseries.

count

[in] Numero di elementi buffer timeseries.

buffer

[in] Riferimento all'array per la memorizzazione dei dati.

Valore di ritorno

>= 0 - successo, -1 - non può ricevere i dati.

GetData

Ottiene dati da un buffer timeseries per orario e numero d'inizio.

int GetData(

datetime start_time,

int count,

int& buffer

) const

Parametri

start_time

[in] Orario dell'elemento iniziale del buffer di timeseries.

count

[in] Numero di elementi buffer timeseries.

buffer

[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.

Valore di ritorno

>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.

GetData

Ottiene i dati da un buffer timeseries per orari di inizio e fine.

int GetData(

datetime start_time,

datetime stop_time,

int& buffer

) const

Parametri

start_time

[in] Orario d'inizio di un elemento buffer di una timeseries.

stop_time

[in] Orario di fine di un elemento buffer di una timeseries.

buffer

[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.

Valore di ritorno

>= 0 - successo, -1 - non può ricevere i dati.