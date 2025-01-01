- Operatore Composto
- Operatore Espressione
- Operatore Return
- Operatore Condizionale if-else
- Operatore Ternario ?:
- Operatore Switch
- Operatore Ciclico While
- Operatore Ciclico for
- Operatore Ciclico do while
- Operatore Break
- Operatore Continue
- Operatore prodotto di matrice @
- Operatore new di Creazione Oggetto
- Operatore Cancellatore Oggetto delete
L'operatore return termina l'esecuione della corrente funzione e restituisce il controllo al programma chiamante. Il risultato del calcolo dell'espressione viene restituito alla funzione chiamante. L'espressione può contenere un operatore di assegnazione.
Esempio:
|
int CalcSum(int x, int y)
In funzioni con il tipo di ritorno void, l' opratore return deve essere utilizzato senza espressione:
|
void SomeFunction()
La parentesi graffa destra della funzione significa esecuzione implicita dell' operatore return senza l'espressione.
Che cosa può essere restituito: tipi semplici, strutture semplici, puntatori agli oggetti. Con l' operatore return non si è in grado di restituire nessun array, oggetti della classe, variabili di tipo composto struttura.
Vedi anche
