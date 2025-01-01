DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLe basi del linguaggioOperatoriOperatore Return 

Operatore Return

L'operatore return termina l'esecuione della corrente funzione e restituisce il controllo al programma chiamante. Il risultato del calcolo dell'espressione viene restituito alla funzione chiamante. L'espressione può contenere un operatore di assegnazione.

Esempio:

int CalcSum(int x, int y)
  {
   return(x+y);
  }

In funzioni con il tipo di ritorno void, l' opratore return deve essere utilizzato senza espressione:

void SomeFunction()
  {
   Print("Ciao!");
   return;    // questo operatore può essere rimosso
  }

La parentesi graffa destra della funzione significa esecuzione implicita dell' operatore return senza l'espressione.

Che cosa può essere restituito: tipi semplici, strutture semplici, puntatori agli oggetti. Con l' operatore return non si è in grado di restituire nessun array, oggetti della classe, variabili di tipo composto struttura.

Vedi anche

Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti