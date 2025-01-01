MQL5 RiferimentoProgrammi MQL5Errori di Runtime
- Esecuzione dei Programmi
- Trade Permission
- Eventi Terminale Client
- Risorse
- Chiamata delle funzioni importate
- Errori di Runtime
- Testare Strategie di Trading
Errori di Runtime
Il sottosistema di esecuzione del terminale client ha la possibilità di salvare il codice di errore in caso si verifichi durante il funzionamento di un programma MQL5. Vi è una variabile predefinita _LastError per ogni programma MQL5 eseguibile.
Prima di iniziare la funzione OnInit, la variabile _LastError viene resettata. In caso si verifichi una situazione errata durante calcoli o in fase di chiamate di funzione interne, la variabile _LastError accetta un codice di errore corrispondente. Il valore memorizzato in questa variabile può essere ottenuto usando la funzione GetLastError().
Ci sono diversi errori critici nel caso in cui si verifichino, il programma viene terminato immediatamente:
- divisione per zero
- andare oltre il confine dell'array
- utilizzando uno scorretto puntatore ad oggetto