- Sostituzioni Macro predefinite
- Costanti Matematiche
- Costanti di tipo numerico
- Codici del Motivo di DeInizializzazione
- Controllo del Puntatore Oggetti
- Altre costanti
Codici del Motivo di DeInizializzazione
Motivo della deinizializzazione (codici) vengono restituiti dalla funzione UninitializeReason(). I valori possibili sono i seguenti:
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
Expert Advisor terminata la loro operazione chiamando la funzione ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Il programma è stato eliminato dal grafico
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Il programma è stato ricompilato
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Il simbolo o un periodo del grafico è stato cambiato
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
Il grafico è stato chiuso
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
I parametri di input sono stati modificati dall' utente
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Un altro account è stato attivato o si è verificata la riconnessione al trade server a causa di cambiamenti nelle impostazioni dell'account
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Un nuovo template è stato applicato
|
8
|
Questo valore indica che l'handler OnInit() ha restituito un valore diverso da zero
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Il terminale è stato chiuso
Il codice motivo di deinizializzazione è anche passato come parametro della funzione predeterminata OnDeinit(motivo const int).
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+