//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| ottiene la descrizione del testo |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="L'account è cambiato";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="Il simbolo o timeframe sono cambiati";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="Il grafico è cambiato";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="I parametri di input sono cambiati";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="Il programma "+__FILE__+" è stato ricompilato";break;

case REASON_REMOVE:

text="Il programma"+__FILE__+" è stato rimosso dal grafico";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="Nuovi template sono stati applicati al grafico";break;

default:text="Altro motivo";

}

//---

return text;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Il primo modo per ottenere il codice del motivo di deinizializzazione

Print(__FUNCTION__,"_Deinizializzazione(codice del motivo) = ",reason);

//--- Il secondo modo per ottenere il codice del motivo di deinizializzazione

Print(__FUNCTION__,"_UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

}